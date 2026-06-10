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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM AİS YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YKS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI! ÖSYM YKS 2026 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi nereden alınır?

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde önemli bir aşamaya geçildi. Sınava hazırlanan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen sınav giriş belgelerine odaklanmıştı. Beklenen açıklama geldi ve YKS 2026 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar şimdi sınava nerede gireceklerini öğrenmek ve belgelerini temin etmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS 2026 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi nereden alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        2026 YKS sürecinde kritik bir eşik daha geride kaldı. Sınava hazırlanan binlerce adayın merakla beklediği sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Uzun süredir bu duyuruyu bekleyen adaylar, artık sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini öğrenmek için sisteme yöneldi. Sınav yerlerinin netleşmesiyle birlikte belge temini de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, YKS 2026 sınav yerleri nasıl sorgulanır? Sınav giriş belgesi hangi platform üzerinden alınır? İşte ÖSYM AİS YKS sınav yerleri öğrenme ekranı...

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        YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

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        YKS SINAV YERLERİ NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni 10 Haziran 2026 saat 11.40 itibarıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

        ÖSYM AİS 2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

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