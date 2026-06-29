YKS 2026 SONUÇ TARİHİ | YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT 2026 sonuçları açıklandı mı? YKS tercih tarihleri belli oldu mu?
2026 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav maratonunun ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Adaylar, puan ve sıralamalarını öğrenmek için resmi sonuç ekranına kilitlenmiş halde bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine ilişkin takvimin de ÖSYM tarafından duyurulması beklenirken, üniversite adayları için kritik süreç resmen başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT 2026 sonuçları açıklandı mı? YKS tercih tarihleri belli oldu mu? Tüm ayrıntılar haberimizde.
2026 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav sürecinin tamamlanmasının ardından tüm dikkatler ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç takvimine yönelmiş durumda. Üniversite adayları, elde edecekleri puan ve başarı sıralamalarını öğrenebilmek için resmi sonuç ekranını yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih dönemine ilişkin takvimin de ÖSYM tarafından paylaşılması beklenirken, milyonlarca öğrenci için kritik tercih süreci resmen başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman duyurulacak? 2026 TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? YKS tercih tarihleri netleşti mi? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Üniversite adayları, TYT-AYT-YDT oturumlarının ardından elde edecekleri puan ve sıralamalara bu tarihte ulaşabilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler bu kez tercih sürecine çevrilecek ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte üniversite yerleştirme maratonu resmen başlayacak.
YKS TERCİHLERİ BELLİ OLDU MU?
YKS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile resmiyet kazanacak. Adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini bu kılavuzda yer alan kontenjan ve program bilgileri doğrultusunda gerçekleştirecek. Tercih dönemine ilişkin tüm detaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılarak adaylara duyurulacak.