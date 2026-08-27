YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 Üniversite ek yerleştirme tarihleri ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
YKS tercih sonuçlarının 18 Ağustos'ta açıklanmasının ardından adayların kayıt maratonu başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarında istediği programa yerleşemeyen ya da tercih yapmayan binlerce öğrencinin gözü "2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite 2. tercihler nasıl yapılır?" sorularının yanıtına çevrildi. ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanacak olan ek tercih tarihleri takvimi ile adaylar YKS 2. tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. İşte, 2026 YKS ek tercih tarihleri ve üniversite boş kontenjanları hakkında merak edilenler…
YKS ek tercih tarihleri takvimi, herhangi bir üniversite programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 29 Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan üniversite yerleştirme sonuçları 18 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Boş kontenjanlara göre gerçekleştirilecek olan YKS 2. tercihler için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ÖSYM'nin üniversite 2. tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları ve başvuru tarihleri de netleşecek. Peki, YKS ek yerleştirme (2. tercihler) ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, 2026 YKS ek yerleştirme tarihlerine ilişkin detaylar…
2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
2026 YKS tercih süreci 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026'da açıkladı. Ek yerleştirme için resmi tarihler ise henüz duyurulmadı. Üniversitelerde yüz yüze kayıt işlemleri 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılırken, ek tercih takviminin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM tarafından 2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih koşulları da netleşecek.
Adayların ek yerleştirme sürecine ilişkin duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor.
YKS 2. TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzdaki kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih dönemi başladığında tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.
Ek yerleştirmede hangi üniversite ve bölümlerde kontenjan bulunduğu ise ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla belli olacak.
YKS EK TERCİHTE BOŞ KONTENJANLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Ek yerleştirme kontenjanları, ilk yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar üzerinden belirleniyor. İlk yerleştirmede hiç tercih edilmeyen veya yerleşme gerçekleşmeyen programların yanı sıra, kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar da ek yerleştirmede değerlendirilebiliyor.
Üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşan güncel kontenjanların YÖK ve ÖSYM tarafından değerlendirilmesiyle ek tercih kılavuzundaki liste kesinleşecek.
2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi takvimi yayımlamasıyla birlikte başvuru tarihleri ve diğer detaylar belli olacak.
Adayların özellikle ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor. Ek tercih sürecinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kısa süre içinde başlaması bekleniyor.