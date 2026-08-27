YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 Üniversite ek yerleştirme tarihleri ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri takvimi, herhangi bir üniversite programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 29 Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan üniversite yerleştirme sonuçları 18 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Boş kontenjanlara göre gerçekleştirilecek olan YKS 2. tercihler için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ÖSYM'nin üniversite 2. tercih kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları ve başvuru tarihleri de netleşecek. Peki, YKS ek yerleştirme (2. tercihler) ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, 2026 YKS ek yerleştirme tarihlerine ilişkin detaylar…