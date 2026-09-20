YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? 2026 YKS ek tercihler bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
2026 YKS sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme süreci başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında bir programa yerleşmek isteyen adaylar, ek tercih işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında gerçekleştirebiliyor. Tercih sürecinin başlamasının ardından öğrenciler, ek yerleştirme başvurularının ne zaman sona ereceğini ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki YKS ek tercih dönemi ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman duyurulacak? YKS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM tercih ekranı ve merak edilen detaylar...
2026 YKS kapsamında üniversite adayları için ek yerleştirme dönemi başladı. İlk yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen ya da boş kontenjanlardan yararlanmak isteyen adaylar, ek tercih sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından açılan tercih ekranı üzerinden yapılabilen başvuruların ne zaman sona ereceği ve ek yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki YKS ek tercih işlemleri için son gün ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? İşte ek tercih sürecine dair tüm bilgiler ve ÖSYM tercih ekranı...
YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
2026-YKS Ek Yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylar, ek tercih başvurularını 21 Eylül 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin tercih ekranı üzerinden tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra ek yerleştirme için tercih işlemi yapılamayacak.
YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
2026-YKS Ek Yerleştirme tercihleri, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine giriş yaparak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini bireysel olarak tamamlayabilecek.
Ek yerleştirme süreci, 2026 YKS Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ek yerleştirmeye ilişkin kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda yürütülecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl ek tercih başvuruları 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, ek yerleştirme sonuçları ise 6 Ekim 2025 tarihinde ilan edilmişti.
Bu yıl da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Adayların, sonuç tarihine ilişkin yapılacak resmi duyuruları ÖSYM üzerinden takip etmesi gerekiyor.