YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? 2026 YKS ek tercihler bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026 YKS kapsamında üniversite adayları için ek yerleştirme dönemi başladı. İlk yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen ya da boş kontenjanlardan yararlanmak isteyen adaylar, ek tercih sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından açılan tercih ekranı üzerinden yapılabilen başvuruların ne zaman sona ereceği ve ek yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki YKS ek tercih işlemleri için son gün ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? İşte ek tercih sürecine dair tüm bilgiler ve ÖSYM tercih ekranı...