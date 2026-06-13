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        Haberler Bilgi Gündem YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: 2026 YKS ne zaman? YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 YKS sınav takvimi

        2026 YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: 2026 YKS ne zaman? YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 YKS sınav takvimi

        2026 YKS için geri sayım başladı! Sınav tarihleri netleşirken adayların gözü şimdi giriş belgelerinde… Peki YKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte adayların en çok merak ettiği detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Milyonlarca öğrencinin katılacağı 2026 YKS için kritik süreç hız kazandı! Sınav takvimi belli olurken gözler giriş belgelerine çevrildi. YKS tarihleri ne zaman, sınav yerleri erişime açıldı mı? Tüm detaylar burada…

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        2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        2026 YKS sınav yerleri açıklandı. Adaylar, ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine ulaşabiliyor.

        SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

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        2026 YKS NE ZAMAN?

        TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

        AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak sınav 180 dakika sürecek.

        YDT (Yabancı Dil Testi): Aynı gün, 21 Haziran 2026 Pazar saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre tanınacak.

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        2026 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        2026-YKS’nin 20 Haziran’da yapılacak TYT oturumu, 21 Haziran’daki AYT ve YDT oturumları için adayların bina ve salon yerleştirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren giriş belgelerini 10 Haziran 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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