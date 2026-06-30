YKS SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: ÖSYM 2026 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS: TYT, AYT, YDT sonuçları nasıl sorgulanır?

Üniversite sınavı maratonunu geride bırakan adaylar şimdi gözünü YKS sonuçlarına çevirdi. 2026 yılında TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca öğrenci, ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihini yakından takip ediyor. Tercih sürecinin başlaması için kritik önem taşıyan sonuçların ne zaman erişime açılacağı ve adayların sonuçlarını hangi ekran üzerinden öğrenebileceği merak ediliyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar…