YKS SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: ÖSYM 2026 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS: TYT, AYT, YDT sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, üniversite adaylarının gündemindeki en önemli başlıklar arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen sınava katılan milyonlarca aday, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Üniversite tercih sürecine hazırlanan adaylar, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 YKS sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilen detaylar…
Üniversite sınavı maratonunu geride bırakan adaylar şimdi gözünü YKS sonuçlarına çevirdi. 2026 yılında TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca öğrenci, ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihini yakından takip ediyor. Tercih sürecinin başlaması için kritik önem taşıyan sonuçların ne zaman erişime açılacağı ve adayların sonuçlarını hangi ekran üzerinden öğrenebileceği merak ediliyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar…
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayınlanan 2026 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
YKS 2026 SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınavdan elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.