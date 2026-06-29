YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilir?
YKS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca aday ve ailesi, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları beklerken "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Geçmiş yıllardaki açıklanma takvimi mercek altına alınırken, adaylar sonuçların ilan edilmesi halinde tercih sürecine daha erken başlayıp başlayamayacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları planlanan tarihten önce açıklanabilir mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
YKS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca aday ve ailesi, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları beklerken "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Geçmiş yıllardaki açıklanma takvimi mercek altına alınırken, adaylar sonuçların ilan edilmesi halinde tercih sürecine daha erken başlayıp başlayamayacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları planlanan tarihten önce açıklanabilir mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.
Adaylar, üniversite tercih sürecine yön verecek sonuçlara bu tarihte ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için kritik süreç de başlayacak.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ve sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle kolayca erişebilecek.
Sonuç ekranına giriş yapan öğrenciler, puanlarını ve başarı sıralamalarını anında görüntüleyebilecek. Bu sistem sayesinde sonuçlara hızlı ve güvenli şekilde ulaşmak mümkün olacak.