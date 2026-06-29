YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca aday ve ailesi, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları beklerken "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Geçmiş yıllardaki açıklanma takvimi mercek altına alınırken, adaylar sonuçların ilan edilmesi halinde tercih sürecine daha erken başlayıp başlayamayacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları planlanan tarihten önce açıklanabilir mi? İşte merak edilen ayrıntılar...