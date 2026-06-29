Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

        YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

        YKS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca aday ve ailesi, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları beklerken "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Geçmiş yıllardaki açıklanma takvimi mercek altına alınırken, adaylar sonuçların ilan edilmesi halinde tercih sürecine daha erken başlayıp başlayamayacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları planlanan tarihten önce açıklanabilir mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        YKS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca aday ve ailesi, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları beklerken "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Geçmiş yıllardaki açıklanma takvimi mercek altına alınırken, adaylar sonuçların ilan edilmesi halinde tercih sürecine daha erken başlayıp başlayamayacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları planlanan tarihten önce açıklanabilir mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

        2

        YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.

        3

        Adaylar, üniversite tercih sürecine yön verecek sonuçlara bu tarihte ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için kritik süreç de başlayacak.

        4

        YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ve sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle kolayca erişebilecek.

        5

        Sonuç ekranına giriş yapan öğrenciler, puanlarını ve başarı sıralamalarını anında görüntüleyebilecek. Bu sistem sayesinde sonuçlara hızlı ve güvenli şekilde ulaşmak mümkün olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama

        DİYARBAKIR'da, elebaşılığını A.E.'nin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i tutuklandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        Kilo verememenin nedeni az yemeniz olabilir!
        Kilo verememenin nedeni az yemeniz olabilir!
        İlk adımda ne anlatıldı?
        İlk adımda ne anlatıldı?