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        Haberler Bilgi Yunanistan 3,0 ile sallandı! 19 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yunanistan 3,0 ile sallandı! 19 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yunanistan'da meydana gelen depremin ardından gözler Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesine çevrildi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntının merkez üssü Attika bölgesi olurken depremin derinliği ise 6.82 olarak ölçüldü. İşte, 19 Ekim 2026 Pazartesi son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 06:34 Güncelleme:
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        Yunanistan'da 19 Ekim 2026 saat 05.39'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Attika bölgesinde kaydedilen depremin derinliği 6,82 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesine çevrildi. Peki, nerede deprem oldu? İşte, 19 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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        ATİKA BÖLGESİNDE 3,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 05.39'da Yunanistan'ın Attika bölgesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,82 kilometre olarak kaydedildi.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.19 05:09:44 36.6685 25.6315 12.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.19 05:05:29 36.2057 36.1012 5.3 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel
        2026.10.19 05:03:07 36.8547 28.8775 6.6 -.- 1.5 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) İlksel
        2026.10.19 04:26:23 37.7290 36.5997 1.3 -.- 2.1 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.19 04:07:12 38.3623 37.3773 3.5 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.19 00:58:57 38.3612 38.7243 1.8 -.- 2.3 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
        2026.10.19 00:56:21 38.3505 38.7563 3.9 -.- 1.9 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
        2026.10.19 00:49:40 39.2538 29.0098 15.2 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.19 00:48:45 39.2102 29.0945 10.4 -.- 0.7 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.19 00:27:46 39.2637 29.0125 15.0 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-19 05:39:49 38.10367 23.42117 6.82 ML 3.0 Attica, Attiki (Yunanistan)
        2026-10-19 05:36:45 38.21517 38.69583 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
        2026-10-19 05:09:37 36.59233 25.374 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
        2026-10-19 05:06:50 38.478 42.93983 14.07 ML 1.2 Van Gölü - [07.91 km] Gevaş (Van)
        2026-10-19 05:05:29 36.21217 36.113 10.85 ML 1.8 Defne (Hatay)
        2026-10-19 05:03:07 36.87667 28.896 9.0 ML 1.2 Dalaman (Muğla)
        2026-10-19 04:28:12 38.05667 37.66433 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
        2026-10-19 04:26:24 37.7815 36.6045 7.0 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-10-19 04:07:13 38.41117 37.446 21.12 ML 1.5 Darende (Malatya)
        2026-10-19 04:05:57 39.12883 28.28217 6.9 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-19 03:40:07 36.293 27.5515 49.82 ML 1.2 Ege Denizi - [45.32 km] Datça (Muğla)
        2026-10-19 03:19:31 38.02833 37.65733 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
        2026-10-19 03:13:01 39.42233 39.898 7.0 ML 1.3 Pülümür (Tunceli)
        2026-10-19 02:43:15 36.4235 29.7265 6.34 ML 1.2 Kaş (Antalya)
        2026-10-19 02:32:22 39.79 39.07617 14.21 ML 1.2 Kemah (Erzincan)
        2026-10-19 02:11:25 38.93667 43.77567 7.0 ML 1.1 Muradiye (Van)
        2026-10-19 02:04:12 40.79817 27.49483 7.0 ML 1.1 Marmara Denizi - [08.38 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
        2026-10-19 02:01:48 40.18267 31.78817 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
        2026-10-19 01:51:21 40.73317 27.77667 7.01 ML 1.3 Marmara Denizi - [13.44 km] Marmara (Balıkesir)
        2026-10-19 01:06:56 38.34833 38.75133 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
        2026-10-19 01:03:44 37.73883 27.36667 7.0 ML 1.1 Söke (Aydın)
        2026-10-19 00:58:57 38.35483 38.75867 7.0 ML 2.4 Kale (Malatya)
        2026-10-19 00:56:22 38.34233 38.73417 7.0 ML 2.0 Kale (Malatya)
        2026-10-19 00:45:36 38.97683 43.75017 7.0 ML 0.9 Muradiye (Van)
        2026-10-19 00:42:44 38.97617 43.76367 7.0 ML 1.0 Muradiye (Van)
        2026-10-19 00:27:49 39.10683 28.975 6.91 ML 0.9 Simav (Kütahya)
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