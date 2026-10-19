Yunanistan 3,0 ile sallandı! 19 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Yunanistan'da meydana gelen depremin ardından gözler Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesine çevrildi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntının merkez üssü Attika bölgesi olurken depremin derinliği ise 6.82 olarak ölçüldü. İşte, 19 Ekim 2026 Pazartesi son dakika deprem haberleri…
Yunanistan'da 19 Ekim 2026 saat 05.39'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Attika bölgesinde kaydedilen depremin derinliği 6,82 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesine çevrildi. Peki, nerede deprem oldu? İşte, 19 Ekim 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
ATİKA BÖLGESİNDE 3,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 05.39'da Yunanistan'ın Attika bölgesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,82 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.19 05:09:44 36.6685 25.6315 12.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.19 05:05:29 36.2057 36.1012 5.3 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel
2026.10.19 05:03:07 36.8547 28.8775 6.6 -.- 1.5 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.10.19 04:26:23 37.7290 36.5997 1.3 -.- 2.1 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.19 04:07:12 38.3623 37.3773 3.5 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.19 00:58:57 38.3612 38.7243 1.8 -.- 2.3 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2026.10.19 00:56:21 38.3505 38.7563 3.9 -.- 1.9 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2026.10.19 00:49:40 39.2538 29.0098 15.2 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.19 00:48:45 39.2102 29.0945 10.4 -.- 0.7 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.10.19 00:27:46 39.2637 29.0125 15.0 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ