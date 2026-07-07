ZAMLI BEKÇİ MESAJLARI 2026 | Temmuz zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı da kesinleşti. Açıklanan rakamların ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları netlik kazanırken, maaşlarda güncellemeye gidildi. Bu süreçte özellikle bekçi maaşları da son zamların ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Yeni zamlı maaşların detayları, artış oranları ve ödeme takvimi milyonlarca memur tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, Temmuz zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde.