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        Haberler Bilgi Gündem ZAMLI BEKÇİ MESAJLARI 2026 | Temmuz zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

        ZAMLI BEKÇİ MESAJLARI 2026 | Temmuz zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

        Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı da kesinleşti. Açıklanan rakamların ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları netlik kazanırken, maaşlarda güncellemeye gidildi. Bu süreçte özellikle bekçi maaşları da son zamların ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Yeni zamlı maaşların detayları, artış oranları ve ödeme takvimi milyonlarca memur tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, Temmuz zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        1

        Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı da kesinleşti. Açıklanan rakamların ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları netlik kazanırken, maaşlarda güncellemeye gidildi. Bu süreçte özellikle bekçi maaşları da son zamların ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Yeni zamlı maaşların detayları, artış oranları ve ödeme takvimi milyonlarca memur tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki, Temmuz zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon tablosunun netleşmesinde belirleyici olurken, maaş zamları ve ekonomik beklentiler açısından da önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

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        TEMMUZ ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        2026 yılının Ocak ayında 9/1 kademesinde görev yapan bekçilerin maaşı 66 bin 558 TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte bu tutar güncellenerek 75.556,64 TL’ye yükseldi. Böylece yılın ikinci yarısında bekçi maaşlarında dikkat çeken bir artış gerçekleşmiş oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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