Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi 2026 Temmuz: Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Temmuz 2026 emekli maaşı zammının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü ödeme takvimine çevrildi. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13,52 oranında maaş artışı almaya hak kazandı. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM'ye sunulurken, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni tutarlar uygulanacak. Bu süreçte emekliler, zamlı maaşların hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, Temmuz 2026 ödeme takvimi nasıl olacak? İşte SGK tahsis numarasına göre 4A, 4B ve 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşirken ödeme takvimi de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını tahsis numaralarına göre alacak. Memur emeklileri için ise zam farkı ödemeleri ayrıca duyurulacak. En düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Hazine desteğiyle ödenecek yeni tutarlar da yürürlüğe girecek. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte Temmuz 2026 zamlı emekli maaş ödeme tarihleri...
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.
Bu oran doğrultusunda;
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,76 zam alacak.
Memur ve memur emeklileri: Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte %13,52 zam alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'E SUNULDU MU?
Evet. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifte en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM'de kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
KOMİSYONDAN GEÇTİ!
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkartılmasına ilişkin torba kanun teklifinin 15'inci maddesi TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayından geçerli olacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşların ödeme takvimi, düzenlemenin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK tarafından ödeme takvimi ilan edilecek ve hak sahiplerinin hesaplarına zamlı maaşlar ile varsa maaş farkları yatırılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde