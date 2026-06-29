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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞI 2026 TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA | 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

        MEMUR MAAŞI 2026 TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA | 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

        Temmuz 2026 memur zammı için geri sayım sürerken milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisinin gözü açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı rakamlarının netleşmesiyle birlikte 6 aylık zam oranı kesinlik kazanacak, öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu personelinin yeni maaşları da belli olacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla oluşacak yeni maaş tablosu, Temmuz ayının en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, zamlı memur maaşı hesaplaması 2026 ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        1

        Memur maaşı zammı 2026 Temmuz dönemi için araştırmalar zirveye çıktı. Kamu çalışanları, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek zam oranını ve zamlı maaş hesaplamalarını yakından takip ediyor. Öğretmen, hemşire, polis, mühendis ve diğer memur kadrolarının yeni maaşlarının netleşeceği süreçte, enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışının maaşlara nasıl yansıyacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte memur zammı son durum...

        2

        MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık enflasyon yüzde 32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı

        3

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu.

        4

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        5

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        6

        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:

        Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.

        Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:

        Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.

        Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.

        Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak. Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

        7

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

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