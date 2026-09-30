Ziraat Bankası güncel emekli promosyonu ne kadar? 2026 Eylül SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ziraat Bankası güncel emekli maaş promosyonu

20 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİ NE KADAR PROMOSYON ALIYOR?

Ziraat Bankası'nın mevcut resmi promosyon tablosuna göre 20 bin TL ve üzerinde maaş alan emeklilere 12 bin TL ödeme yapılıyor. Dolayısıyla 20 bin TL, 22 bin TL veya daha yüksek emekli aylığı alan vatandaşlar, ilgili şartları sağlamaları halinde en yüksek promosyon diliminden yararlanabiliyor.

Promosyon tutarı emekli maaşının tamamına eklenen bir zam değil, bankanın maaş müşterisi olma karşılığında sunduğu ayrı bir ödeme olarak uygulanıyor.