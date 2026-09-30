Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Ziraat Bankası güncel emekli promosyonu ne kadar? 2026 Eylül SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ziraat Bankası güncel emekli maaş promosyonu

        Ziraat Bankası güncel emekli promosyonu ne kadar? 2026 Eylül SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ziraat Bankası güncel emekli maaş promosyonu

        Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu maaş promosyonlarını yakından takip ederken Ziraat Bankası'nın güncel ödeme tutarı da merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler, maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyarak promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre promosyon tutarı emeklinin aylık maaşına göre farklılık gösteriyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, 2026 Eylül ayında kaç TL ödeme yapılıyor? İşte 2026 Eylül Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuru şartları ve güncel promosyon miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 09:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen SSK, Bağ-Kurlular, Eylül 2026 itibarıyla bankaların güncel promosyon kampanyalarını karşılaştırmaya devam ediyor. Ziraat Bankası da SGK kapsamında emekli maaşı alan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi sunuyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2026 Eylül SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç para veriyor? İşte güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarları...

        2

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre emekli promosyonu 12 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ödenecek tutar, emeklinin aldığı aylık maaş miktarına göre belirleniyor.

        Emekli maaşı Promosyon

        0 - 9.999,99 TL 5.000 TL

        10.000 - 14.999,99 TL 8.000 TL

        15.000 - 19.999,99 TL 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

        Buna göre 20 bin TL ve üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlar, şartları yerine getirmeleri halinde 12 bin TL promosyon alma imkanına sahip oluyor.

        3

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELER?

        Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alma konusunda 3 yıllık taahhüt vermesi gerekiyor. Promosyon ödemesi, bu taahhüt kapsamında emeklinin maaş tutarına göre belirleniyor.

        SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alan vatandaşlar kampanyadan yararlanabiliyor. Ziraat Bankası'nın resmi sayfasında promosyon uygulamasının SGK kapsamında emekli maaş ödemelerini bankadan alan müşterileri kapsadığı belirtiliyor.

        4

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Ziraat Bankası emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaş ödemelerini bankaya taşıyarak ve gerekli taahhüt işlemlerini tamamlayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuru ve maaş taşıma işlemleri Ziraat Bankası'nın kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

        Promosyon başvurusu öncesinde emeklinin mevcut bankasındaki taahhüt süresini kontrol etmesi de önem taşıyor. Devam eden bir taahhüt bulunması halinde banka değişikliğinde geri ödeme veya kalan süreye ilişkin hesaplama gündeme gelebiliyor.

        5

        20 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİ NE KADAR PROMOSYON ALIYOR?

        Ziraat Bankası'nın mevcut resmi promosyon tablosuna göre 20 bin TL ve üzerinde maaş alan emeklilere 12 bin TL ödeme yapılıyor. Dolayısıyla 20 bin TL, 22 bin TL veya daha yüksek emekli aylığı alan vatandaşlar, ilgili şartları sağlamaları halinde en yüksek promosyon diliminden yararlanabiliyor.

        Promosyon tutarı emekli maaşının tamamına eklenen bir zam değil, bankanın maaş müşterisi olma karşılığında sunduğu ayrı bir ödeme olarak uygulanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ziraat bankası
        #emekli promosyonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!