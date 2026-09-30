Ziraat Bankası güncel emekli promosyonu ne kadar? 2026 Eylül SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Ziraat Bankası güncel emekli maaş promosyonu
Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu maaş promosyonlarını yakından takip ederken Ziraat Bankası'nın güncel ödeme tutarı da merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler, maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyarak promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre promosyon tutarı emeklinin aylık maaşına göre farklılık gösteriyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, 2026 Eylül ayında kaç TL ödeme yapılıyor? İşte 2026 Eylül Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuru şartları ve güncel promosyon miktarı...
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen SSK, Bağ-Kurlular, Eylül 2026 itibarıyla bankaların güncel promosyon kampanyalarını karşılaştırmaya devam ediyor. Ziraat Bankası da SGK kapsamında emekli maaşı alan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi sunuyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2026 Eylül SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç para veriyor? İşte güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarları...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre emekli promosyonu 12 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ödenecek tutar, emeklinin aldığı aylık maaş miktarına göre belirleniyor.
Emekli maaşı Promosyon
0 - 9.999,99 TL 5.000 TL
10.000 - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
Buna göre 20 bin TL ve üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlar, şartları yerine getirmeleri halinde 12 bin TL promosyon alma imkanına sahip oluyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NELER?
Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alma konusunda 3 yıllık taahhüt vermesi gerekiyor. Promosyon ödemesi, bu taahhüt kapsamında emeklinin maaş tutarına göre belirleniyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alan vatandaşlar kampanyadan yararlanabiliyor. Ziraat Bankası'nın resmi sayfasında promosyon uygulamasının SGK kapsamında emekli maaş ödemelerini bankadan alan müşterileri kapsadığı belirtiliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaş ödemelerini bankaya taşıyarak ve gerekli taahhüt işlemlerini tamamlayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuru ve maaş taşıma işlemleri Ziraat Bankası'nın kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Promosyon başvurusu öncesinde emeklinin mevcut bankasındaki taahhüt süresini kontrol etmesi de önem taşıyor. Devam eden bir taahhüt bulunması halinde banka değişikliğinde geri ödeme veya kalan süreye ilişkin hesaplama gündeme gelebiliyor.
20 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİ NE KADAR PROMOSYON ALIYOR?
Ziraat Bankası'nın mevcut resmi promosyon tablosuna göre 20 bin TL ve üzerinde maaş alan emeklilere 12 bin TL ödeme yapılıyor. Dolayısıyla 20 bin TL, 22 bin TL veya daha yüksek emekli aylığı alan vatandaşlar, ilgili şartları sağlamaları halinde en yüksek promosyon diliminden yararlanabiliyor.
Promosyon tutarı emekli maaşının tamamına eklenen bir zam değil, bankanın maaş müşterisi olma karşılığında sunduğu ayrı bir ödeme olarak uygulanıyor.