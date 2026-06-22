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        Haberler Bilgi Gündem HALKALI - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU AÇILDI MI? Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi? Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı açıldı mı?

        HALKALI - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU AÇILDI MI? Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi?

        Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, İstanbul'da özellikle havalimanı bağlantısı açısından büyük önem taşıdığı için vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Güzergâhı kullanacak yolcular, hattın ne zaman hizmete gireceği ve son durumuyla ilgili gelişmeleri yakından araştırmayı sürdürüyor. Peki, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi? M11 Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        M11 metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak?

        Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, İstanbul’da özellikle havalimanı bağlantısı açısından büyük önem taşıdığı için vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Güzergâhı kullanacak yolcular, hattın ne zaman hizmete gireceği ve son durumuyla ilgili gelişmeleri yakından araştırmayı sürdürüyor. Peki, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi? M11 Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı mı? Ayrıntılar haberimizde.

        HALKALI-ARNAVUTKÖY METRO HATTI AÇILDI MI?

        Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

        Bu süre içinde yolcular metro hattını herhangi bir ücret ödemeden kullanabiliyor. Ancak bu uygulama geçici; 31 Temmuz’dan sonra hattın normal metro tarifesiyle ücretlendirilmesi bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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