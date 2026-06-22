Millilere destek için meydanlar doldu. Anlaşma imzalandı, üretim başladı. İran'dan Hürmüz için yeni kurallar. İsrail'in teolojik hedefinin sonu ne? YKS başladı adaylar üniversite için ter dökecekler. Adalar ve Silifke'deki operasyonlar. Meclis'te yoklama tartışması. İstanbul'da yeni metro hattı açıl... Daha Fazla Göster

Millilere destek için meydanlar doldu. Anlaşma imzalandı, üretim başladı. İran'dan Hürmüz için yeni kurallar. İsrail'in teolojik hedefinin sonu ne? YKS başladı adaylar üniversite için ter dökecekler. Adalar ve Silifke'deki operasyonlar. Meclis'te yoklama tartışması. İstanbul'da yeni metro hattı açıldı. Genç yaşta ölümler normal mi? Kalp krizleri neden arttı? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu; Gazeteci Cem Dizdar, Kardiyolog Prof. Dr. Şükrü Akyüz ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın anlattı. Daha Az Göster