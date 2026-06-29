ON NUMARA SONUÇLARI | 29 Haziran Pazartesi on numara sonuçları kazanan rakamlar hangileri?
29 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişine dair sonuçlar, her hafta olduğu gibi binlerce kupon sahibi tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Şans oyunları tutkunlarının gözünü çevirdiği çekiliş sonrası, kazanan kombinasyonların açıklanmasıyla birlikte hem ikramiye dağılımı hem de oluşan kazandıran kolonlar merak konusu olurken, resmi sonuçların duyurulmasıyla birlikte günün en çok araştırılan başlıkları da netlik kazanıyor. Çekilişin ardından ortaya çıkacak tablo, haftanın şanslılarını belirlerken aynı zamanda bir sonraki çekiliş için beklentileri de yeniden şekillendiriyor. Peki, 29 Haziran 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar neler? İşte 29 Haziran 2026 On Numara sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin tüm detaylar...
29 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişi, her hafta olduğu gibi bu kez de şans oyunu takipçilerinin gündeminde yer aldı. Binlerce kupon sahibi gözünü çekiliş sonuçlarına çevirirken, kazanan numaraların açıklanıp açıklanmadığı ve ikramiye dağılımı merakla araştırılıyor. Resmi sonuçların duyurulmasıyla birlikte hem şanslı kolonlar hem de kazanç durumu netlik kazanacak. Peki, 29 Haziran 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan sayılar belli oldu mu? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylara dair bilgiler…
29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ ON NUMARA KAZANAN NUMARALAR
29 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinde belirlenen kazanan numaralar, çekiliş tamamlandıktan sonra Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranında yayımlandı.
Kazanan numaralar:
2 - 10 - 14 - 15 - 30 - 40 - 41 - 42 - 51 - 56 - 57 - 59 - 60 -
63 - 69 - 71 - 72 - 74 - 76 - 77 - 78 - 80
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.