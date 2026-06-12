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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? 12 Haziran 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama

        On Numara sonuçları açıklandı! 12 Haziran Cuma On Numara sonuç sorgulama ekranı

        12 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinde merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, biletlerine isabet eden rakamları kontrol etmek için On Numara sonuç ekranına yöneldi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ikramiye kazanan sayıları da netleşti. Peki 12 Haziran 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 12 Haziran 2026 Cuma On Numara sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        On Numara sonuçları açıklandı!

        12 Haziran Cuma akşamı yapılan On Numara çekilişi sonrası gözler sonuç ekranına çevrildi. Milli Piyango Online tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ilan edildi. Bilet sahipleri, kuponlarına çıkan rakamları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadığını sorgulamaya başladı. On Numara sonuçları her çekiliş sonrası resmi sistem üzerinden erişime açılıyor. İşte 12 Haziran 2026 Cuma On Numara çekilişine ilişkin son bilgiler...

        12 HAZİRAN 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

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        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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