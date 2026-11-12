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        Haberler Bilgi Suyu yemekten önce mi sonra mı içmeli? Uzmanlardan ezber bozan yanıt!

        Suyu yemekten önce mi sonra mı içmeli? Uzmanlardan ezber bozan yanıt!

        Sindirimi rahatlatmak için suyu yemekten 30 dakika önce ya da sonra içmek gerektiğini düşünenler için uzmanların yanıtı net. Asıl önemli olan belirli bir saate bağlı kalmak değil, su tüketimini gün boyunca düzenli biçimde sürdürmek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Suyu yemekten önce mi sonra mı içmeli?

        Su içmenin sindirim üzerindeki etkisi uzun zamandır tartışılıyor. Kimi yemek sırasında su içmenin mide asidini bozduğunu düşünüyor, kimi ise suyu yemekten önce veya sonra tüketmenin daha doğru olduğuna inanıyor. Ancak diyetisyenlere göre sağlıklı bireylerde sindirim için tek bir "doğru saat" bulunmuyor. Suyun ne zaman içildiğinden çok, gün boyunca yeterli ve düzenli tüketilmesi önem taşıyor.

        SİNDİRİM İÇİN EN İYİ SU İÇME SAATİ VAR MI?

        Lisanslı diyetisyen Cici McGuane, bilimsel verilerin sindirim için günün belirli bir saatini öne çıkarmadığını söylüyor. Sabah 09.00, öğle veya akşam gibi özel bir zaman belirlemek yerine vücudun gün boyunca yeterli sıvıyı alması gerekiyor.

        McGuane'ın pratik önerisi ise oldukça basit: Her ana öğünün yanında bir bardak su içmek. Bu alışkanlık hem günlük su tüketimini düzenli hale getiriyor hem de sindirimin farklı aşamalarına destek oluyor.

        YEMEKLE BİRLİKTE SU İÇMEK NE İŞE YARIYOR?

        Su, sindirim daha yiyecek mideye ulaşmadan görev almaya başlıyor. Tükürük üretimine katkı sağlayarak yiyeceklerin ağızda parçalanmasını destekliyor, besinlerin nemlenmesini ve daha kolay yutulmasını sağlıyor.

        Yeterli sıvı alımı, besinlerin sindirim sistemi boyunca ilerlemesi açısından da önemli. Ayrıca dışkının yumuşak kalmasını ve liflerin vücuttaki görevini yerine getirmesini destekleyerek bağırsak düzenine katkı sağlıyor.

        YEMEKTEN ÖNCE Mİ, SIRASINDA MI, SONRA MI?

        Uzmanlara göre bu üç seçeneğin birini diğerlerinden üstün kılan güçlü bir bilimsel kanıt yok.

        Yemekten önce içilen su günlük sıvı ihtiyacına katkıda bulunurken mide hacmini geçici olarak artırarak tokluk hissini yükseltebiliyor. Yemek sırasında su içmek besinlerin nemlenmesini ve yutulmasını kolaylaştırıyor. Yemekten sonra içilen su ise hidrasyonu ve normal sindirim işlevlerini desteklemeye devam ediyor.

        Bu nedenle yemekten sonra su içmek için belirli bir süre beklemek gerektiğine dair bilimsel bir zorunluluk bulunmuyor.

        YEMEKTE SU İÇMEK MİDE ASİDİNİ SEYRELTİYOR MU?

        En yaygın inanışlardan biri, yemek sırasında su içmenin mide asidini seyrelterek sindirimi bozduğu yönünde. Ancak uzmanlara göre çoğu sağlıklı kişide yemekle birlikte su içmek mide asidini sindirimi bozacak ölçüde seyreltmiyor.

        Başka bir ifadeyle sindirim sistemi, su içmek için 30 dakikalık katı bir zaman çizelgesine göre çalışmıyor.

        REFLÜSÜ OLANLARDA DURUM DEĞİŞEBİLİR

        Her ne kadar genel kural düzenli sıvı tüketimi olsa da bazı kişiler için miktar daha önemli hale geliyor.

        Diyetisyen Kristine Dilley, reflü yaşayan veya gastroparezi tanısı bulunan kişilerin yemeklerden hemen önce ya da yemek sırasında fazla miktarda sıvı tüketmekten kaçınmasının daha rahat olabileceğini belirtiyor. Bir anda çok fazla sıvı almak bu kişilerde reflü, şişkinlik, bulantı veya kusma şikayetlerini artırabiliyor.

        Yemek yerken çabuk yorulan veya yeterli miktarda besin tüketmekte zorlanan kişilerin de öğün öncesinde fazla sıvı alması erken doygunluğa yol açabiliyor.

        BİR ANDA ÇOK İÇMEK YERİNE GÜNE YAYIN

        Uzmanların üzerinde durduğu nokta, susayana kadar bekleyip ardından çok miktarda su içmek yerine sıvı tüketimini günün tamamına yaymak.

        Özellikle sindirim hassasiyeti yaşayan kişilerde küçük ve düzenli miktarlar daha rahat tolere edilebiliyor. Böylece hem yeterli sıvı alımı korunuyor hem de mideyi bir anda büyük miktarda suyla doldurmaktan kaçınılıyor.

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