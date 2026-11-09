Yavaş internetin çözümü sandığınızdan daha kolay olabilir! İşte Wi-Fi hızını artırmanın yolu

İnternet bağlantınız sürekli yavaşlıyor, videolar donuyor ve sayfalar geç mi açılıyor? Wi-Fi hızını artırmak için ilk yapmanız gereken şey, modemin evdeki konumunu kontrol etmek olabilir. Yanlış yere yerleştirilen modemler ve çevredeki kablosuz ağlarla yaşanan sinyal çakışmaları, internet bağlantısının performansını olumsuz etkileyebiliyor. Üstelik birkaç basit değişiklikle, ek masraf yapmadan daha güçlü ve dengeli bir kablosuz bağlantı elde etmek mümkün.

İNTERNETİN YAVAŞLAMASININ NEDENİ MODEMİNİZ OLABİLİR

Evde internet bağlantısının yavaşlaması her zaman servis sağlayıcıdan kaynaklanmıyor. Modemin bulunduğu yer, kablosuz sinyalin odalara ulaşmasını doğrudan etkileyebiliyor.

Özellikle evin girişine, yere yakın köşelere veya büyük eşyaların arkasına yerleştirilen modemler, sinyalin evin her noktasına eşit şekilde ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Bu durum bazı odalarda internetin güçlü, bazılarında ise oldukça zayıf çekmesine neden olabiliyor.

MODEMİ BU NOKTALARA KOYMAK WI-FI SİNYALİNİ ZAYIFLATIYOR

Kalın duvarlar, aynalar ve metal eşyalar Wi-Fi sinyallerinin yayılmasını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle modemin metal nesnelerin arkasına saklanması veya kapalı bir köşede tutulması, kablosuz bağlantının kalitesini düşürebiliyor.

Bu nedenle modemin çevresindeki engelleri azaltmak, internet bağlantısının ev içerisinde daha dengeli kullanılmasına yardımcı olabiliyor.

WI-FI HIZINI ARTIRMAK İÇİN MODEM NEREYE KONULMALI?

Wi-Fi hızını artırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri modemin konumu. Cihazın evin mümkün olduğunca merkezi bir noktasına yerleştirilmesi, sinyalin farklı odalara daha dengeli dağılmasını sağlayabiliyor.

Modemin yerden biraz yüksekte ve çevresi açık bir alanda bulunması da bağlantı kalitesini olumlu etkileyebiliyor. Böylece kablosuz sinyallerin karşılaştığı fiziksel engeller azaltılabiliyor.

KOMŞULARIN WI-FI AĞLARI İNTERNETİNİZİ YAVAŞLATABİLİR

İnternet performansını etkileyen tek unsur modemin bulunduğu yer değil. Çevredeki kablosuz ağlar da bağlantı kalitesini düşürebiliyor.

Özellikle apartmanlarda birden fazla Wi-Fi ağının aynı kanalı kullanması, sinyal çakışmalarına yol açabiliyor. Bu sorun, 2.4 GHz frekans bandında daha belirgin hale gelebiliyor. Sonuç olarak bağlantı hızında düşüşler ve zaman zaman kesintiler yaşanabiliyor.

MODEMİN BU AYARINI DEĞİŞTİRMEK BAĞLANTIYI İYİLEŞTİREBİLİR

Kablosuz ağların oluşturduğu paraziti azaltmak için modem yönetim panelindeki kanal ayarları kontrol edilebilir. Daha az yoğun kullanılan bir kanalın seçilmesi, Wi-Fi bağlantısının daha kararlı çalışmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca modem ve bağlanılan cihazlar destekliyorsa 2.4 GHz yerine 5 GHz frekans bandının tercih edilmesi de parazitin azaltılmasını sağlayabilir.