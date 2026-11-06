Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Çiğ tavuğu sakın musluk altında yıkamayın

Tavuk pişirmeden önce lavaboya götürüp suyun altında yıkayanlardan mısınız? Pek çok kişi etin üzerindeki bakterileri temizlediğini düşünerek bu işlemi yapıyor. Oysa mutfakta hijyen sağlamak için yapılan bu hareket, tam tersine zararlı bakterilerin farklı yüzeylere yayılmasına neden olabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA), çiğ tavuğun yıkanmasını önermiyor. Çünkü akan su, tavuk üzerindeki bakterileri yok etmek yerine su damlacıklarıyla mutfağın farklı noktalarına taşıyabiliyor.

TAVUĞU YIKARKEN BAKTERİLER HER YERE SIÇRAYABİLİYOR!

Çiğ tavukta Salmonella ve Campylobacter gibi gıda zehirlenmesine neden olabilen bakteriler bulunabiliyor. Tavuk musluğun altında yıkandığında sıçrayan su damlacıkları bu bakterileri lavaboya, tezgaha, mutfak gereçlerine ve yakındaki yiyeceklere taşıyabiliyor.

Üstelik tehlike sanıldığından daha büyük olabilir. USDA tarafından aktarılan bir araştırmada, çiğ tavuk yıkadıktan sonra lavabosunu temizleyen kişilerin 7'de 1'inin lavabosunda hâlâ bakteri tespit edildi.

PEKİ, TAVUK NASIL TEMİZLENMELİ?

Aslında çiğ tavuğu yıkayarak temizlemeye çalışmanıza gerek yok. Zararlı bakterileri etkisiz hale getirmenin yolu doğru pişirme işleminden geçiyor.

CDC, tavuk etinin iç sıcaklığının 74 dereceye ulaşmasını öneriyor. Bu nedenle pişirme sırasında mutfak termometresi kullanmak, tavuğun güvenli şekilde pişip pişmediğini anlamanın en doğru yollarından biri.

MUTFAKTA BU 4 KURALA DİKKAT!

Tavuk hazırlarken farkında olmadan yapılan küçük hatalar, çapraz bulaşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle birkaç basit kurala dikkat etmek gerekiyor:

Ellerinizi yıkayın: Çiğ tavuğa dokunmadan önce ve sonra ellerinizi sabunla en az 20 saniye yıkayın.

Çiğ tavuğa dokunmadan önce ve sonra ellerinizi sabunla en az 20 saniye yıkayın. Ayrı kesme tahtası kullanın: Çiğ tavuk için kullandığınız kesme tahtasını sebze ve hazır yiyeceklerle ortak kullanmayın.

Çiğ tavuk için kullandığınız kesme tahtasını sebze ve hazır yiyeceklerle ortak kullanmayın. Tezgahı temizleyin: Tavukla temas eden bıçak, kesme tahtası ve yüzeyleri sıcak sabunlu suyla temizleyin.

Tavukla temas eden bıçak, kesme tahtası ve yüzeyleri sıcak sabunlu suyla temizleyin. Doğru saklayın: Çiğ tavuğu kapalı bir kapta, buzdolabının alt rafında muhafaza edin.

TEMİZLİK SANDIĞINIZ HAREKET RİSKİ ARTIRABİLİR

Mutfakta hijyen sağlamak için her besini yıkamak gerektiği düşüncesi, çiğ tavuk söz konusu olduğunda geçerli değil. Uzmanların uyarısı oldukça net: Tavuğu yıkamak yerine doğru sıcaklıkta pişirmek ve hazırlık sırasında çapraz bulaşmayı önlemek gerekiyor.

*Kaynak: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD Tarım Bakanlığı (USDA).