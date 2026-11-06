Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Çiğ tavuğu sakın musluk altında yıkamayın

        Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Çiğ tavuğu sakın musluk altında yıkamayın

        Yemek hazırlarken en doğal temizlik adımlarından biri gibi görünüyor. Ancak çiğ tavuğu musluğun altında yıkamak, mutfağınızda hiç beklemediğiniz bir tehlikeye yol açabiliyor. Uzmanların özellikle uyardığı bu alışkanlığın ardındaki neden ise şaşırtıcı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 14:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yıllardır yanlış yapıyormuşuz!

        Tavuk pişirmeden önce lavaboya götürüp suyun altında yıkayanlardan mısınız? Pek çok kişi etin üzerindeki bakterileri temizlediğini düşünerek bu işlemi yapıyor. Oysa mutfakta hijyen sağlamak için yapılan bu hareket, tam tersine zararlı bakterilerin farklı yüzeylere yayılmasına neden olabiliyor.

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA), çiğ tavuğun yıkanmasını önermiyor. Çünkü akan su, tavuk üzerindeki bakterileri yok etmek yerine su damlacıklarıyla mutfağın farklı noktalarına taşıyabiliyor.

        TAVUĞU YIKARKEN BAKTERİLER HER YERE SIÇRAYABİLİYOR!

        Çiğ tavukta Salmonella ve Campylobacter gibi gıda zehirlenmesine neden olabilen bakteriler bulunabiliyor. Tavuk musluğun altında yıkandığında sıçrayan su damlacıkları bu bakterileri lavaboya, tezgaha, mutfak gereçlerine ve yakındaki yiyeceklere taşıyabiliyor.

        Üstelik tehlike sanıldığından daha büyük olabilir. USDA tarafından aktarılan bir araştırmada, çiğ tavuk yıkadıktan sonra lavabosunu temizleyen kişilerin 7'de 1'inin lavabosunda hâlâ bakteri tespit edildi.

        PEKİ, TAVUK NASIL TEMİZLENMELİ?

        Aslında çiğ tavuğu yıkayarak temizlemeye çalışmanıza gerek yok. Zararlı bakterileri etkisiz hale getirmenin yolu doğru pişirme işleminden geçiyor.

        CDC, tavuk etinin iç sıcaklığının 74 dereceye ulaşmasını öneriyor. Bu nedenle pişirme sırasında mutfak termometresi kullanmak, tavuğun güvenli şekilde pişip pişmediğini anlamanın en doğru yollarından biri.

        MUTFAKTA BU 4 KURALA DİKKAT!

        Tavuk hazırlarken farkında olmadan yapılan küçük hatalar, çapraz bulaşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle birkaç basit kurala dikkat etmek gerekiyor:

        • Ellerinizi yıkayın: Çiğ tavuğa dokunmadan önce ve sonra ellerinizi sabunla en az 20 saniye yıkayın.
        • Ayrı kesme tahtası kullanın: Çiğ tavuk için kullandığınız kesme tahtasını sebze ve hazır yiyeceklerle ortak kullanmayın.
        • Tezgahı temizleyin: Tavukla temas eden bıçak, kesme tahtası ve yüzeyleri sıcak sabunlu suyla temizleyin.
        • Doğru saklayın: Çiğ tavuğu kapalı bir kapta, buzdolabının alt rafında muhafaza edin.

        TEMİZLİK SANDIĞINIZ HAREKET RİSKİ ARTIRABİLİR

        Mutfakta hijyen sağlamak için her besini yıkamak gerektiği düşüncesi, çiğ tavuk söz konusu olduğunda geçerli değil. Uzmanların uyarısı oldukça net: Tavuğu yıkamak yerine doğru sıcaklıkta pişirmek ve hazırlık sırasında çapraz bulaşmayı önlemek gerekiyor.

        *Kaynak: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD Tarım Bakanlığı (USDA).

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 5 Kasım 2026 (Fenerbahçe'de Liverpool Zaferi)

        Fenerbahçe'den Liverpool zaferi. 18 yıl sonra gelen galibiyet. Fenerbahçe İngiliz oyuncularla gülüyor. Trabzonspor 3'te 3 için sahaya çıkıyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #tavuk
        #temizlik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor
        CANLI | Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        8 kişinin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        İstanbul'da hava kirliliğinde artış!
        İstanbul'da hava kirliliğinde artış!
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Rekabet Kurumu'ndan 7 şirkete 'fındık piyasası' soruşturması
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Tam vahşet! Tartıştığı annesi ile kardeşini öldürdü!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Hegseth İran savaşını savundu
        Hegseth İran savaşını savundu
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Hikayenin başına dönüyoruz!
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama