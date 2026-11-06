Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Çiğ tavuğu sakın musluk altında yıkamayın
Yemek hazırlarken en doğal temizlik adımlarından biri gibi görünüyor. Ancak çiğ tavuğu musluğun altında yıkamak, mutfağınızda hiç beklemediğiniz bir tehlikeye yol açabiliyor. Uzmanların özellikle uyardığı bu alışkanlığın ardındaki neden ise şaşırtıcı!
Tavuk pişirmeden önce lavaboya götürüp suyun altında yıkayanlardan mısınız? Pek çok kişi etin üzerindeki bakterileri temizlediğini düşünerek bu işlemi yapıyor. Oysa mutfakta hijyen sağlamak için yapılan bu hareket, tam tersine zararlı bakterilerin farklı yüzeylere yayılmasına neden olabiliyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA), çiğ tavuğun yıkanmasını önermiyor. Çünkü akan su, tavuk üzerindeki bakterileri yok etmek yerine su damlacıklarıyla mutfağın farklı noktalarına taşıyabiliyor.
TAVUĞU YIKARKEN BAKTERİLER HER YERE SIÇRAYABİLİYOR!
Çiğ tavukta Salmonella ve Campylobacter gibi gıda zehirlenmesine neden olabilen bakteriler bulunabiliyor. Tavuk musluğun altında yıkandığında sıçrayan su damlacıkları bu bakterileri lavaboya, tezgaha, mutfak gereçlerine ve yakındaki yiyeceklere taşıyabiliyor.
Üstelik tehlike sanıldığından daha büyük olabilir. USDA tarafından aktarılan bir araştırmada, çiğ tavuk yıkadıktan sonra lavabosunu temizleyen kişilerin 7'de 1'inin lavabosunda hâlâ bakteri tespit edildi.
PEKİ, TAVUK NASIL TEMİZLENMELİ?
Aslında çiğ tavuğu yıkayarak temizlemeye çalışmanıza gerek yok. Zararlı bakterileri etkisiz hale getirmenin yolu doğru pişirme işleminden geçiyor.
CDC, tavuk etinin iç sıcaklığının 74 dereceye ulaşmasını öneriyor. Bu nedenle pişirme sırasında mutfak termometresi kullanmak, tavuğun güvenli şekilde pişip pişmediğini anlamanın en doğru yollarından biri.
MUTFAKTA BU 4 KURALA DİKKAT!
Tavuk hazırlarken farkında olmadan yapılan küçük hatalar, çapraz bulaşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle birkaç basit kurala dikkat etmek gerekiyor:
TEMİZLİK SANDIĞINIZ HAREKET RİSKİ ARTIRABİLİR
Mutfakta hijyen sağlamak için her besini yıkamak gerektiği düşüncesi, çiğ tavuk söz konusu olduğunda geçerli değil. Uzmanların uyarısı oldukça net: Tavuğu yıkamak yerine doğru sıcaklıkta pişirmek ve hazırlık sırasında çapraz bulaşmayı önlemek gerekiyor.
*Kaynak: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD Tarım Bakanlığı (USDA).