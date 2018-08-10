W İstanbul, Akaretler Sıraevler, Bodrum Bodrum, Radisson Blu Conference & Airport Hotel ve One Ortaköy gibi birçok projeyi hayata geçiren Bilgili Holding; 2012’den bu yana holding bünyesindeki BLG Capital ile 500 milyon doların üzerinde yabancı sermayeyi Türkiye’ye getirerek Republika Academic Aparts, Soho House İstanbul, Parkorman, Galataport, The Peninsula İstanbul ve VK108 gibi projelere imza attı.

Bilgili Grubu, yapılan bu yeni yatırımla, çatısı altındaki iki fonun da yatırımcılarından biri olan Deutsche Finance Group ile işbirliğini uluslararası boyuta taşıdı. Bilgili, New York’taki yatırım için tüm yönetim hizmetlerini Türkiye’den verecek

2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugüne dek Türkiye’ye 500 milyon doların üzerinde yabancı sermaye getirdik. Türkiye’de yönettiğimiz gayrimenkul portföy büyüklüğü 2 milyar doların üzerine çıktı. Ülkemizde birlikte yatırım yaptığımız Alman ortaklarımız ile olan işbirliğimizi böylesine prestijli bir proje ile uluslararası boyuta taşıdığımız için oldukça heyecanlıyız. Yabancı ortaklarımızla birlikte, hem Türkiye’de hem de dünyada özel projeler geliştirmeye devam ederek, uluslararası gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer almayı hedefliyoruz.”

Deutsche Finance Yatırım Grubu Başkanı Dr. Sven Neubauer ise konuyla ilgili “2012 yılından beri Türkiye’de Bilgili Grubu’nun yönetiminde gayrimenkul yatırımları yapıyoruz. Bilgili Grubu’nun Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarımızda göstermiş olduğu yaratıcı ve becerikli yatırım ve yönetim anlayışını, uluslararası platforma da birlikte taşıdık. Türkiye’deki yatırımlarımıza devam ederken, Amerika’daki yatırımlarımızın yönetiminin de, vizyonuna ve yeteneğine güvendiğimiz Bilgili tarafından yapılmasını tercih ettik. 685 5th Avenue projesi lokasyonu itibariyle de New York’un en değerli projelerinden biri olmaya aday. Bilgili ile birlikte hem Türkiye’de, hem de uluslararası metropollerde yatırımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde yorum yaptı.





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