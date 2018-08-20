Bilgisayarı TV'ye başlamanın yöntemi standart olsa da önce bir uyarı yapmak istiyoruz. Günümüzde çok çeşitli bilgisayar ve televizyon markaları olduğunu düşünürsek kablolu işlem için kablo satın almadan önce TV ve bilgisayarlardaki çıkışları kontrol etmelisiniz. HDMI girişi USB girişine benzer ancak daha büyük ve ovaldir. İşte bilgisayarı TV'ye başlama işlemi...

LAPTOBU TV'YE BAŞLAMA

Diz üstü bilgisayarınızı televizyonunuza bağlama için bir HDMI kablosuna ihtiyacınız var. Bu kabloyu satın alırken stardart uzunluğun 2 metre olduğunu bilmelisiniz. TV'ye HDMI kablomuzun bir girişini takıyoruz. Kablonun diğer ucunu da laptopdaki HDMI girişine takıyoruz ve ayar yapıyoruz. Televizyonda 2 tane HDMI girişi varsa HDMI 2 seçmemiz gerekiyor. Kumandadan Source tuşuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Görüntü gelmiyorsa bilgisayardan Windows tuşu ve P tuşuna basıp, çıkan seçeneklerden 'çoğalt'ı tercih edin.



MASAÜSTÜ BİLGİSAYARI TV'YE BAĞLAMA

Televizyonunuzu DVD gibi kullanabilmek için DVI çıkışını kullanabilirsiniz. Kablo ile TV ve bilgisayar bağlantısını sağladıktan sonra kumanda ile A/V kanalına gelmelisiniz. PC’nizi DVD oynatıcı olarak düşünebilir ve DVD seyrederken geldiğiniz kanala geldiğinizde bilgisayar ekranını televizyonda görebilirsiniz.

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