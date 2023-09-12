Bilgisayar yavaşlamasının nedenleri: İşte bilgisayar yavaşlamasının çözümü

Tarayıcı önbelleği zamanla büyüdüğü için bilgisayarı yavaşlatabilir. Bu nedenle düzenli olarak tarayıcının temizlenmesi gerekir.

Bilgisayarın donanım programı günümüz uygulamaları için yeterli değilse, yavaşlaması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle önce donanım yazılımını güncelleyerek bilgisayarınızı hızlandırmayı deneyebilirsiniz.

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6. FAZLA ARKA PLAN UYGULAMASI

Arka planda çalışan çok fazla uygulama olması RAM'ı daha hızlı tüketir. Bu da bilgisayarın çabuk yavaşlamasına neden olur. Özellikle çok fazla açılan tarayıcı sekmeleri bilgisayarın RAM kapasitesini çok tüketir.