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        Haberler Yaşam Bilgisayar yavaşlamasının nedenleri: İşte bilgisayar yavaşlamasının çözümü

        Bilgisayar yavaşlamasının nedenleri: İşte bilgisayar yavaşlamasının çözümü

        Günlük hayatta en çok kullanılan teknolojik cihazlardan birisi olan bilgisayarlar belirli nedenlerden dolayı yavaşlayabiliyor. Bilgisayarı yavaşlamasının 10 nedeni ve çözümlerini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:25
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        1

        1. ISINMA SORUNU

        Bilgisayarın aşrı ısınması, performans sorunlarına neden olabilir. Bilgisayarınız altına alacağınız özel soğutucular iyi bir çözüm sunabilir. Ayrıca bilgisayarınızın içerisini uzun süre temizlememeniz içeri giren tozlar nedeniyle ısınmasına neden olabilir.

        Bu sebeple deterjan kullanmadan bilgisayarınızın parçalarını düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Periyodik bakımlar bilgisayarınzın ömrünü uzatacaktır.

        2

        2. MASAÜSTÜ UYGULAMALARI

        Masaüstünde çok fazla uygulama bulunması bilgisayarı yavaşlatabilir. Masaüstünde her girdiğinizde bilgisayar bu dosyaları yeniden yüklemek zorunda kalıyor. Eğer çok fazla dosya bulunuyorsa yavaşlamasına neden olabilir. Özellikle MAC bilgisayarlarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

        3

        3. KAYNAK TÜKETEN UYGULAMALAR

        Bilgisayarınızda bulunan bazı uygulamalar (oyunlar, grafik düzenleme) kaynakları tüketebilir. Bu nedenle bir iş yaparken bilgisayarı yormamak için arkaplanda açık kalan uygulamaları kapatabilirsiniz.

        4

        4. TARAYICI ÖNBELLEĞİ

        Tarayıcı önbelleği zamanla büyüdüğü için bilgisayarı yavaşlatabilir. Bu nedenle düzenli olarak tarayıcının temizlenmesi gerekir.

        5

        5. ESKİ DONANIM

        Bilgisayarın donanım programı günümüz uygulamaları için yeterli değilse, yavaşlaması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle önce donanım yazılımını güncelleyerek bilgisayarınızı hızlandırmayı deneyebilirsiniz.

        6

        6. FAZLA ARKA PLAN UYGULAMASI

        Arka planda çalışan çok fazla uygulama olması RAM'ı daha hızlı tüketir. Bu da bilgisayarın çabuk yavaşlamasına neden olur. Özellikle çok fazla açılan tarayıcı sekmeleri bilgisayarın RAM kapasitesini çok tüketir.

        7

        7. GÜNCEL OLMAYAN SÜRÜCÜLER

        Bilgisayarın yazılım sürücülerinin güncel olmaması, uyumsuzluk ve performans sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle ekran kartı, işletim sistemi ve diğer sürücülerinizi Windows veya MAC Update'ine göre güncellemelisiniz.

        8

        8. SINIRLI SABİT DİSK ALANI

        Sabit diskinizde yeterli boş alan olmaması, bilgisayarın genel performansını olumsuz etkiler. Bu nedenle işletim sisteminin olduğu sabit diski doldurmamaya özen gösterin. Genelde bu disk bilgisayar dosyasında "C" olarak gösterilir.

        9

        9. ÇOK FAZLA BAŞLANGIÇ PROGRAMI

        Bilgisayar her açıldığında açılması gereken çok fazla başlangıç programı, başlama süresini uzatabilir ve kaynakları tüketebilir. Skype, Spotify gibi uygulamalar görev yöneticisine girerek başlangıç menüsünü devre dışı bırakabilirsiniz.

        10

        10. VİRÜSLER VE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR

        Bilgisayarınıza dışarıdan bulaşan virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar sistemini yavaşlatabilir. Güvenlik yazılım programları kullanmak bilgisayarınızı korumak için önemlidir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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