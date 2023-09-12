Bilgisayar yavaşlamasının nedenleri: İşte bilgisayar yavaşlamasının çözümü
Günlük hayatta en çok kullanılan teknolojik cihazlardan birisi olan bilgisayarlar belirli nedenlerden dolayı yavaşlayabiliyor. Bilgisayarı yavaşlamasının 10 nedeni ve çözümlerini sizler için derledik.
1. ISINMA SORUNU
Bilgisayarın aşrı ısınması, performans sorunlarına neden olabilir. Bilgisayarınız altına alacağınız özel soğutucular iyi bir çözüm sunabilir. Ayrıca bilgisayarınızın içerisini uzun süre temizlememeniz içeri giren tozlar nedeniyle ısınmasına neden olabilir.
Bu sebeple deterjan kullanmadan bilgisayarınızın parçalarını düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Periyodik bakımlar bilgisayarınzın ömrünü uzatacaktır.
2. MASAÜSTÜ UYGULAMALARI
Masaüstünde çok fazla uygulama bulunması bilgisayarı yavaşlatabilir. Masaüstünde her girdiğinizde bilgisayar bu dosyaları yeniden yüklemek zorunda kalıyor. Eğer çok fazla dosya bulunuyorsa yavaşlamasına neden olabilir. Özellikle MAC bilgisayarlarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
3. KAYNAK TÜKETEN UYGULAMALAR
Bilgisayarınızda bulunan bazı uygulamalar (oyunlar, grafik düzenleme) kaynakları tüketebilir. Bu nedenle bir iş yaparken bilgisayarı yormamak için arkaplanda açık kalan uygulamaları kapatabilirsiniz.
4. TARAYICI ÖNBELLEĞİ
Tarayıcı önbelleği zamanla büyüdüğü için bilgisayarı yavaşlatabilir. Bu nedenle düzenli olarak tarayıcının temizlenmesi gerekir.
5. ESKİ DONANIM
Bilgisayarın donanım programı günümüz uygulamaları için yeterli değilse, yavaşlaması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle önce donanım yazılımını güncelleyerek bilgisayarınızı hızlandırmayı deneyebilirsiniz.
6. FAZLA ARKA PLAN UYGULAMASI
Arka planda çalışan çok fazla uygulama olması RAM'ı daha hızlı tüketir. Bu da bilgisayarın çabuk yavaşlamasına neden olur. Özellikle çok fazla açılan tarayıcı sekmeleri bilgisayarın RAM kapasitesini çok tüketir.
7. GÜNCEL OLMAYAN SÜRÜCÜLER
Bilgisayarın yazılım sürücülerinin güncel olmaması, uyumsuzluk ve performans sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle ekran kartı, işletim sistemi ve diğer sürücülerinizi Windows veya MAC Update'ine göre güncellemelisiniz.
8. SINIRLI SABİT DİSK ALANI
Sabit diskinizde yeterli boş alan olmaması, bilgisayarın genel performansını olumsuz etkiler. Bu nedenle işletim sisteminin olduğu sabit diski doldurmamaya özen gösterin. Genelde bu disk bilgisayar dosyasında "C" olarak gösterilir.
9. ÇOK FAZLA BAŞLANGIÇ PROGRAMI
Bilgisayar her açıldığında açılması gereken çok fazla başlangıç programı, başlama süresini uzatabilir ve kaynakları tüketebilir. Skype, Spotify gibi uygulamalar görev yöneticisine girerek başlangıç menüsünü devre dışı bırakabilirsiniz.