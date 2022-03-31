Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesinden önce sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Slaven Bilic, kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.

The Athletic'e konuşan Slaven Bilic, Beşiktaş günlerinden de bahsetti. İşte Bilic'in sözlerinden satır başları:

"Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insalar beni seviyor. İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var.

FENERBAHÇE İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ İSİM VERMEDEN ANLATTI

Geçtiğimiz temmuz ayında üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif aldım. Büyük bir kulüp ve oraya gitmek istedim. Başkanlarıyla 3 gün görüştüm. Ardından Beijing Guoan'ın sahibiyle konuştum ama o gitmemi istemedi. Bu işi kabul etmeme izin vermesini istedim, zorladım ama vermedi. Sonra kendi kendime, 'Antrenmanları durduracak, greve gidecek biri değilsin. Sen bir teknik direktörsün. Sahtekar değilsin. Günün sonunda bu sözleşmeyi imzaladın, işini yap' dedim. Sorun çıkarmak istemedim. Başkan zeki bir adam, bu yüzden sezon sonuna kadar kalmam konusunda anlaştık. 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve kulüp sahibi de bunu kabul etti.

WENGER BEŞİKTAŞ'I ÖVDÜ

Beşiktaş ile Arsenal'e karşı oynadığımız maçları hatırlıyorum. Maçlardan sonra Arsene Wenger yanıma gelip Beşiktaş'ın çok iyi oynadığından ve etkilendiğinden bahsetti. Özgüvenimi artıran büyük olaylardan biriydi.

PAYET'Yİ BEŞİKTAŞ'A İSTEDİM

Payet'yi Beşiktaş'a da transfer etmek için çok uğraşmıştık ama olmamıştı. Sonra West Ham'a gidince Payet'yi alabildik.