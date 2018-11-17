Fransa'nın başkenti Paris’teki bir kasada saklanan, "Büyük K" isimli platin bazlı bir külçenin ağırlığına göre tanımlanan ve hatasız olması gereken "kilogram"ın ağırlığı yıllar içinde azalarak değişti. Yaşanan değişikliğin ise bir milyarda 50 birim civarında olduğu biliniyordu. Değişimin neredeyse tek bir kirpiğin ağırlığından daha az olmasına rağmen, doğru ölçümün ilaç geliştirme, nanoteknoloji ve hassas cihaz mühendisliği gibi birçok alanda kritik olduğu bilim insanları tarafından defalarca dile getirilmişti.

NESNE, GÜCÜNÜ DENGELEMEK İÇİN GEREKEN AKIMLA ÖLÇÜLECEK

Bu neden Paris'te toplanan bilim insanları Ağırlıklar ve Ölçüler Konferansı'nda yapılan oylamada kilogramın tanımını değiştirdi. Bundan sonra kilogramın standardı elektrik akımıyla belirlenecek. Yani bir nesnenin ağırlığı, gücünü dengelemek için gereken elektrik miktarıyla ölçülecek. Uluslararası birimler sistemi içinde fiziksel bir cisimle tanımlanan tek ölçü birimi yine kilogram olacak.

KIBBLE'IN DENGESİ ÜZERİNDE HEMFİKİR OLUNDU

Yapılan değişiklikte araştırmacıların, Büyük K’nın yerine Kibble dengesi denen Dr. Bryan Kibble’ın geliştirdiği elektrik akımı bazlı süper hassas ölçek seti için oy kullandığı belirtildi. Birleşik Krallık, Ulusal Fizik Laboratuvarı Kitle Ölçü bilim Başkanı Dr. Stuart Davidson yeni gelecek elektrik bazlı ölçü sistemi için “daha kararlı, daha kesin ve daha eşit” dedi. Kilogram 129 yıldır platin bazlı külçenin ağırlığıyla tanımlanıyordu.

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