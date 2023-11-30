Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika Bilim insanlarından yeni bir güneş sistemi keşfi

        Bilim insanlarından yeni bir güneş sistemi keşfi

        Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronomları, Samanyolu Galaksisinde 6 gezegeninin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi gözlemledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 01:43 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilim insanlarından yeni bir güneş sistemi keşfi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Astronomlar, milyarlarca yıldır dış etmenlere maruz kalmadan var olmayı başarabilmiş ve tamamıyla senkronize halde hareket eden bir güneş sistemi keşfetti.

        Güneş sisteminin keşfi için NASA'nın Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın CHEOPS Teleskobu kullanıldı.

        GEZEGENİMİZE 100 IŞIK YILI UZAKLIKTA

        Dünya'nın da içerisinde olduğu Samanyolu Galaksisinde yer alan bu güneş sistemi, gezegenimize 100 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

        En içteki gezegen en yakın komşusunun her iki yörüngesine karşılık üç yörünge tamamlıyor.

        Bu durumun ikinci ve üçüncü en yakın gezegenler ile üçüncü ve dördüncü en yakın gezegenler için de aynı olmasından dolayı gezegenlerin hepsi yörüngelerinde senkronize bir hareketle ilerliyor.

        REKLAM

        SİSTEMDE YAŞAM OLMADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

        Araştırmacılar, gezegenlerin hiçbirinin sistemin güneşine yaşama elverişli bir uzaklıkta bulunmadığı için sistemde yaşam olmadığını tahmin ediyor.

        Sistemin merkezinde bulunan HD 110067 adlı güneşin başka gezegenleri olabileceğini düşünen araştırmacılar, şimdiye kadar keşfedilmiş gezegenlerin güneş etrafındaki bir tam turlarının 9 ile 54 gün arasında değiştiğini aktardı.

        Araştırmacılar, bizim güneş sistemimiz dahil tüm sistemlerin bu senkronize halde oluştuğunu ve sonrasında göktaşları gibi dış etmenler sonucu gezegenlerin hareketlerinin değiştiğini tahmin ederken, her 100 sistemden 1'inin senkronize hareketi koruduğunu kaydetti.

        Araştırmanın yazarlarından Enric Palle, senkronize hareket eden yakşalık 50 güneş sisteminin keşfedildiğini ancak hiçbirinin HD 110067 kadar çok gezegeni olmadığını belirtti.

        Keşif sonuçları ve araştırmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        TIR'a çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ölü
        TIR'a çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ölü
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar