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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Tam kapanma olacak mı?

Koronavirüs vaka sayısı 54 bine ulaştı. Mart ayında başlayan normalleşme ile vaka sayısının hızlı bir şekilde tırmanması üzerine yeniden tedbirler alınmıştı. Ramazan ayına kısa bir süre kala yeni korona tedbirleri alınacak mı tam kapanma olacak mı merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile ilgili gündemin görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Tam kapanma olacak mı?

Bilim Kurulu toplantısının Perşembe günü yapılması bekleniyordu ancak toplantının ertelendiği öğrenildi. Ramazan ayında hafta sonları tüm yurtta sokağa çıkma yasağı olacak, restoranlar ve kafeler bir ay boyunca sadece paket servis yapabilecek. Peki tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu'nun kabine toplantısı öncesinde 12 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca "Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, cafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz." demişti.

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