Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara kritik uyarı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkBilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yazlıkçılara kritik uyarı! - Haberler
ABONE OL

Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tam kapanma dönemini fırsata çevirip, yazlıklarına gitmek ve tatil beldelerinde ev kiralamak isteyenlerin, vakaların artmasına yol açabileceğini belirtti. İlhan, "Vaka sayısını azaltmanın yolu kalabalıklarda bir araya gelmemek. Tam kapanmayı tatil ve aile ziyareti gibi risk oluşturacak toplanmalar olarak değerlendirmemek lazım" dedi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yazlıkçılara kritik uyarı! - Haberler
Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara kritik uyarı!
0:00 / 0:00
DHA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, tam kapanma dönemini fırsata çevirmeyi düşünen yazlıkçılara uyarılarda bulundu. Bu durumun, perşembe günü saat 19.00'da başlayacak kapanma öncesi hareketliliğin artmasına neden olacağını kaydeden İlhan, "Vaka sayısını azaltmanın yolu, kalabalıklarda bir araya gelmemek. Tüm bu kısıtlamalar, tüm bu yükü 83 milyon olarak sırtlanmamızın esas nedeni, vaka sayısını azaltmak. Devlet bu kadar önlem almışken, sağlık çalışanları 13 aydır görevinin başında, izin dahi kullanmamışken, açıkçası ben diğer vatandaşlarımızı da kurallara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

'ŞU AN, TATİLE GİDEYİM, ZAMANI DEĞİL'

Prof. Dr. İlhan, tam kapanmanın tatil ve aile ziyareti gibi risk oluşturacak toplanmalar olarak değerlendirilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Şu an 'İzne gideyim', 'Tatile gideyim', 'Bayramda ailemin yanına gideyim' zamanı değil. Şu an geldiğimiz noktada herkesin çekirdek ailesi ile hareketliliği azaltarak, bulunduğu yerde sabit kalması ve kurallara uyması, sırası geldiğinde aşısını olması gerekir. Şu an tam da bunun zamanı. Seyahat ve hareketlilik yoğun olursa bireysel keyiflerimizi topumun güvenliğine tercih edersek ardı sıra gelecek vakalar ile yine karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Önlemlerin perşembe günü başlatılması vatandaşların hazırlık yapması için süreci daha tehlikeli, riskli olacak şekilde değerlendirmesi için değil. Tüm vatandaşlarımızı olabildiğince kendi yerlerinde tutmak gerekiyor, çekirdek aile ile kısıtlamayı geçirmeye davet etmek gerekir. Hareketlilik ve kalabalık olan her yerin koronavirüs için risk oluşturduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir" dedi.

'TAM KAPANMANIN ETKİSİ 14 GÜNDE YANSIR'

Prof. Dr. İlhan, kapanmanın olacağı 17 günde vakaların tabloya nasıl yansıyacağını da değerlendirerek, "Kısmi kapanmanın etkisini yeni görmeye başladık. Çok yakın zamanda 60 binli rakamları görmüştük. Perşembe gününden itibaren alınacak önlemlerin etkisinin 14 güne yakın bir zaman diliminde yansıyacağını söylemek mümkün. Kurallara uyulduğu takdirde 30 binlerden aşağı doğru 20 binlere, takiben 10 binlere, takiben 9-8 binlere, 5 binlere doğru yönelecektir tablo" diye konuştu.

'KURALLARA UYMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. İlhan, vakaların istenilen düzeyde düşmemesi durumunda tam kapanmanın devam edebileceğini, düşerse kısıtlamaların biraz daha hafifletilebileceğini söyledi. İlhan, "17 günlük sürecin sonuna doğru vakalardaki azalma değerlendirilip, ona göre tekrar karar verilecektir. Eğer vakalarda 10 binin altını görürsek 5 binlere yaklaşırsak bu şekilde devam da söz konusu olabilir, bir parça gevşetme de söz konusu olabilir ya da rakamlar istediğimiz seviyede gitmezse hem Sağlık Bakanlığı hem Cumhurbaşkanı'mız bunu değerlendirir, farklı yaklaşımlar da geliştirebilir. Ben kişisel olarak, rakamlardaki aşağı doğru gidişin süreceğine inanıyorum. Burada vatandaşlarımızın kurallara uyması çok önemli; kapanma dönemini kalabalıkla bir araya gelme, gezme, aileler ile bir araya gelme, tatil beldelerinde vakit geçirme, ev kiralama gibi düşünmemek gerekiyor. Çekirdek aile ile geçirdiği bir süreci, kapanmalara hepimizin samimiyetle uyduğu bir süreci yaşayabilirsek açıkçası 5 binli rakamlara doğru yaklaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hurmanın faydaları! Hurma tüketmek için 10 önemli neden!
SAĞLIKİşte hurmanın mucizevi faydaları!
VLP temelli yerli Covid-19 aşısında İngiliz mutantına karşı 'dublör virüsler' hazırlandı
SAĞLIKYerli Covid-19 aşısında İngiliz mutantına karşı ...
Boyun ağrıları sağlığınız için gizli bir tehdit mi?
SAĞLIKBoyun ağrıları sağlığınız için gizli bir tehdit mi?
Tam kapanmada çekirdek aile vurgusu! - Haberler
SAĞLIKTam kapanmada çekirdek aile vurgusu!
28 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı! Güncel korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Son dakika: 27 Nisan Türkiye Korona vaka sayısı açıkladı: Yeniden artış... - Haberler
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Ameliyat sürecinde veya sonrasında virüse yakalanmak 'felaket' olarak yorumlandı!
SAĞLIKAmeliyata girecek kişilere Covid-19 aşısı önerisi!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Aşılanan o grupta yüzde 400 azalma var - Haberler
SAĞLIK"Aşılanan o grupta yüzde 400 azalma var"
50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu? AŞIDA SON DURUM: 50 yaş üstü aşı başladı mı?
SAĞLIK50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu?