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        Haberler Dünya Bilim ve Teknoloji Haftası ne zaman, neler yapılır? Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri

        Bilim ve Teknoloji Haftası ne zaman, neler yapılır? Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri

        Bilim ve Teknoloji Haftası her sene Mart ayında kutlanıyor. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Bilim ve Teknoloji Haftasının amacı bilimdeki farkındalığı artırmak, mevcut bilgilerimizi tazelemek diyebiliriz. Peki Bilim ve Teknoloji Haftası ne zaman, neler yapılır, etkinlikleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:20
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        Bilim ve Teknoloji Haftası ülkemizin bilgi toplumu oluşturma çalışmaları kapsamında büyük önem içerir. Mart ayında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından tanımak amacıyla kutlama yapılır.

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        BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI NE ZAMAN, NELER YAPILIR?

        Türkiye'de her yıl 08-14 Mart haftasında kutlanılan Bilim ve Teknoloji Haftası ülkemizin bilgi toplumu oluşturma çalışmaları kapsamında önemli bir etkinliktir.

        Bilim ve teknoloji dergileri, üniversiteler, üniversitelerin bilim ve teknoloji toplulukları seminerler, söyleşiler, yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu haftanın toplumda ses getirmesine katkı sağlarlar.

        Kocaeli Bilim Merkezinde birbirinden farklı etkinliğin yer alacağı duyuruldu.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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