Bilim ve Teknoloji Haftası ne zaman, neler yapılır? Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI NE ZAMAN, NELER YAPILIR?

Türkiye'de her yıl 08-14 Mart haftasında kutlanılan Bilim ve Teknoloji Haftası ülkemizin bilgi toplumu oluşturma çalışmaları kapsamında önemli bir etkinliktir.

Bilim ve teknoloji dergileri, üniversiteler, üniversitelerin bilim ve teknoloji toplulukları seminerler, söyleşiler, yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu haftanın toplumda ses getirmesine katkı sağlarlar.

Kocaeli Bilim Merkezinde birbirinden farklı etkinliğin yer alacağı duyuruldu.