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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiCihazBilkom'dan akıllı telefonların temizliği için sterilizasyon cihazı
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Telefon ve kulaklıkları 5 dakikada temizleyip, 10 dakikada koku veriyor

Akıllı telefon, kulaklık ve çeşitli aksesuarların sterilizasyon işlemini 5 dakikada yapan Celly ProSterilizer, Bilkom ile Türkiye’de satışa sunuldu. Ürün, sterilizasyonun yanısıra 10 dakikalık aromaterapi işleviyle mobil cihazlara parfüm kokusu da veriyor.

akıllı telefonların temizliği
HABERTURK.COM

Covid-19salgını ile kişisel hijyen konusu gündeme taşınırken, sık kullanılan aksesuarlarınnasıl sterilize edilebileceği de konuşulmaya başlandı. İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde, akıllı telefon, kulaklık gibi aksesuarların yanı sıra, maske, anahtar gibi sık kullandığımız eşyaların steril olması için de yeni yeni ürünler hayatımıza girmeye başladı.

Bu kapsamda Bilkom, akıllı telefon, kulaklık ve çeşitli aksesuarların sterilizasyon işlemi için geliştirilen Celly ProSterilizer’ı Türkiye pazarında satışa sundu.

Verilen bilgiye göre Celly Prosterilizer UV-C ışınları sayesinde, günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız aksesuarlar üzerindeki mikroorganizmaları yüzde 99 oranında yok ediyor.

Elektronik ürünlerin genel güvenliği, elektromanyetik uyumluluk ve bazı tehlikeli maddelerin kullanımı konusunda (RoHS/Reach) AB düzenlemelerine uygun olan ve CE sertifikasına sahip Celly ProSterilizer, UV-C’nin yapısı gereği içerisindeki objelere herhangi bir zarar vermeden çalışabiliyor.

AROMATERAPİ İLE KOKU DA VERİYOR

Sterilizasyon sürecini 5 dakikada tamamlayarak, otomatik olarak kapanan cihaz, aromaterapi işleviyle birkaç damla likit yağ veya parfüm ile bu objelerin 10 dakika içerisinde güzel kokmasını sağlıyor.

Micro USB bağlantısı ile şarj edilebilen ürünün kutusunda, şarj kablosunun yanı sıra, temizlik bezi de bulunuyor. Bilkom’dan yapılan açıklamaya göre Mediamarkt, Arçelik, Troy ve Gürgençler mağazaları üzerinden satışa sunulan Celly Prosterilizer’in fiyatı ise 399 TL olarak belirlendi.

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