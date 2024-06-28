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        Haberler Dünyadan Bill Gates'in kızı ikinci çocuğuna hamile - Magazin haberleri

        Bill Gates'in kızı ikinci çocuğuna hamile

        Bill Gates'in Mısırlı profesyonel binici Nayel Nassar ile evli olan kızı Jennifer Gates, ikinci çocuğunu bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:49
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        Milyarder teknoloji girişimcisi ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in eski eşi Melinda French ile evliliğinden olan kızı Jennifer Gates, ikinci çocuğuna hamile.

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        28 yaşındaki Jennifer Gates, 33 yaşındaki Mısırlı profesyonel binici Nayel Nassar ile 2021'den bu yana evli.

        Leila adını verdikleri 16 aylık bir kızları olan çift, ikinci bebek haberini sosyal medyadan paylaştı.

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        Nayel Nassar, eşi ile fotoğrafını paylaşarak, "İkinci bebek sohbete dahil oluyor" notunu yazdı.

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        Jennifer Gates ise kızı Leila ile fotoğrafını paylaşarak, "Leila ablalığa terfi ediyor" ifadesini kullandı.

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        Jennifer Gates ile Nayel Nassar, ilk çocuklarının dünyaya geldiği haberini Mart 2023'te paylaşmıştı.

        Çift, üç yıllık birlikteliğin ardından 2020'de nişanlanmış, 2021'de evlenmişti.

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