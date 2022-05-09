Bill Gates'ten faiz açıklaması

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Microsoft Kurucusu Bill Gates CNN televizyonunda katıldığı bir programda küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bu işgalin sonucu olarak gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Gates "Bu bir de devlet borçları halihazırda çok yüksek hale geldiği ve tedarik zincirinde bozulmalar yaşanan salgının üzerine geldi. Bu durum muhtemelen enflasyon sorunlarını hızlandıracak. Sonunda ekonomiyi yavaşlatacak faiz artırımları zorunlu hale gelecek" dedi.

Bill Gates gelişmiş ekonomilerde büyük bütçe problemleri yaşandığında Afrika gibi yerlerdeki sağlık ihtiyaçlarının öncelikli olmaktan çıktığını sözlerine ekledi.

DÜNYADA ARTIRIM FURYASI

Fed geçtiğimiz hafta artan enflasyonla mücadele için politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Mart ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükseldi. Fed'in önümüzdeki toplantılarda da benzer oranda faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor.

Artan enflasyon sebebiyle Fed'in yanında İngiltere, Kanada, Hindistan, Avustralya merkez bankaları da artırıma gitti. Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Brezilya, Çekya ve Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları da son toplantılarında faiz artırım kararı aldı.