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Microsoft Kurucusu ve dünyanın en zengin 3. insanı Bill Gates dijital dünyada kazandığı parayı 'toprağa' yatırdı. ABD'de yayımlanan The Land Owner dergisinin yayımladığı listeye göre Bill Gates ve eşi Melinda Gates 242 bin dönüm ile ABD'nin en fazla tarım arazisine sahip çifti oldu.

Çifti, 190 bin dönüm ile Offut Ailesi ve yine 190 bin dönümlük tarım arazisiyle Stewart ve Linda Resnick takip etti. The Land Report'ta yer alan bilgilere göre Gates çifti söz konusu arazileri yatırım şirketleri Cascade Investment aracılığıyla aldı. Çiftin ABD'de 18 eyalette tarım arazisi bulunuyor.

Tarım arazileri dışında da 26 bin 984 dönüm arazisi bulunan Gates çiftini toplam 268 bin 984 dönüm arazisi bulunuyor. Çiftin en fazla arazisi 69 bin 71 dönümle Louisiana eyaletinde bulunuyor. Cascade Investment bu arazilerde tam olarak ne yapıldığıyla ilgili bilgi vermezken, sadece firmanın sürdürülebilir tarımı desteklediği bildirildi.