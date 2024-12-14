Billie Eilish'e, yüzüne bileklik fırlatıldı
Billie Eilish, sahnede şarkı söylediği sırada bir dinleyicinin yüzüne bileklik fırlatmasıyla büyük üzüntü yaşadı
Giriş: 14.12.2024 - 20:28 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:28
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Hem ülkemizde hem de dünyada, ne yazık ki konserlerde sanatçılara cisim fırlatma olayı giderek artan bir sorun haline geldi. Bu talihsiz davranışın son kurbanı ise dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish oldu.
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Billie Eilish, geçtiğimiz günlerde bir konser sırasında hayranlarıyla buluştu.
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Sahne performansı sırasında oturarak şarkı söylediği anlarda, bir dinleyici tarafından yüzüne bileklik fırlatıldı.