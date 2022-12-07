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Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı

BBC'nin dünyada yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etki yaratan kadınlara dikkat çekmek amacıyla hazırladığı "100 Kadın Projesi"ne bu yıl Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish de dahil edildi

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  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    21. yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan Billie Eilish, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Eilish, gözler önünde büyümenin "yıpratıcı bir deneyim" olduğunu ve sık sık "sahtekarlık sendromu" yaşadığını paylaştı.
  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    "YETİŞKİN ADAMLARLA ÇOK SAYIDA TOPLANTIYA KATILMAK ZORUNDA KALDIM"

    Annesi ve babası oyuncu ve müzisyen olan Eilish, erkek kardeşi, gitarist, şarkıcı ve söz yazarı olan Finneas O'connell ile birlikte evde eğitilmiş ve dört yaşından itibaren şarkı yazmaya başlamıştı.

    2015'te henüz 14 yaşında olan Eilish, Finneas tarafından bestelenen "Ocean Eyes" (Okyanus Gözler) adlı şarkıyı dans eğitmeni dinleyebilsin diye müzik platformuna yüklemişti ve ertesi sabah uyandığında şarkıyı binlerce kişi dinlemişti.

    Üzerinden çok fazla zaman geçmeden Eilish'e albüm anlaşması teklifi verilmişti.

    Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan şarkıcı, bu süreçte yetişkin adamlarla çok sayıda toplantıya katılmak zorunda olduğunu anımsıyor.
  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    "GERÇEKTEN KOMİKTİ"

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; bu günleri anlatan Eilish, "Geriye baktığımda bu günleri çoğunlukla güzel duygularla hatırlıyorum ama 17 yaşındaki ağabeyimle birlikte ve kendim daha 14 yaşındayken, genç bir kızla nasıl konuşulacağını bilmeyen insanlarla yüzlerce toplantıya katılmak gerçekten komikti" diyor.
  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    "İNSANLAR BENİM KİM OLDUĞUMA KARAR VERMİŞTİ"

    Albüm anlaşmasının ardından Billie Eilish, hızla tanınmaya başlandı. Ünlü şarkıcının şu anda Instagram'da 100 milyon, TikTok'da ise 60 milyon takipçisi var.

    Bu tür platformların toksik olabildiğini söyleyen Eilish, kendisinin paylaşımlara konu olmasının güçlüklerinden de söz ediyor.

    Billie Eilish, "Sürekli kendinin ve isminin paylaşıldığını gördüğünde kim olduğunu bilmek çok zor. 15 yaşımdayken insanlar benim kim olduğuma karar vermişti. Bundan sonra büyümek ve değişmek zordu. Bundan iki ay öncesine kadar söylediğim hiçbir şeye inanmıyorum artık" ifadelerini kullanıyor.
  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    "ERGENLİK ÇAĞINDAKİ DÜŞÜNCELERİMİ SAVUNMAKTA ZORLANIYORUM"

    14 yaşından itibaren dünyanın birçok yerinde tanınır hale gelen Eilish, hızla medyada da görünür hale geldi.

    Billie Eilish, söylediği her sözün kendisinin iki katı yaşında olanlar tarafından analiz edildiğinin anlatıyor ve artık ergenlik çağındaki düşüncelerini savunmakta zorlandığını söylüyor.

    Eilish, özellikle depresyon hakkında söylediklerine yapılan yorumların zorluklarına dikkat çekiyor.
  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    "EN ÇOK ERKEKSİ OLDUĞUMDA KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

    Ayrıca sözlerinin yanı sıra şarkıcının giyimi de uzun zamandır mercek altında... Bazı takipçileri, Eilish'in cinsiyet klişelerine meydan okumasından memnun olmadığını dile getirmişti.

    Konu hakkında açıklamalarda bulunan Billie Eilish, kendisinin sadece bir versiyonunu sergileme ihtiyacı hissetmediğini söylüyor ama en çok "erkeksi" olduğunda kendisini güçlü hissettiğini belirtiyor.

    Eilish, "Ama kadınlıkta da güç bulabiliyorum. Aslında dengeyi bulmak önemli" diyor.
  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    "HAYATTA GÜÇ SAHİBİ OLMAK ZOR"

    Birçok genç, Eilish'in şarkı sözleriyle kendi hayatları arasında bağlantı kurabildiğini de anlatıyor.

    Eilish, en sevdiği şarkısı olan "Your Power"da (Senin Gücün) güç dengelerini sorguladığını söylüyor.

    Hayatında karşılaştığı insanlardan esinlenerek bu şarkıyı yazdığını belirten Billie Eilish, başkaları üzerinde güçlü etkisi olan ve bu güçle mücadele edenleri incelediğini ifade ediyor.

    "Genel olarak bu kadar güce sahip olmak gerçekten zor" diyen Eilish, sözlerini şöyle sürdürüyor:

    Güce sahip olmak zor ama hiç gücünüz yokken aniden çok fazla güce sahip olmak da gerçekten zor. Bu güçten yararlanmamak ve kötüye kullanmamak zor. Bu aslında hayatta her şey için geçerli...

    Fotoğraflar: AP
  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    Billie Eilish
  • Billie Eilish göz önünde büyümenin sonucunu açıkladı - Magazin haberleri

    Billie Eilish

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