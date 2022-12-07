"YETİŞKİN ADAMLARLA ÇOK SAYIDA TOPLANTIYA KATILMAK ZORUNDA KALDIM"

Annesi ve babası oyuncu ve müzisyen olan Eilish, erkek kardeşi, gitarist, şarkıcı ve söz yazarı olan Finneas O'connell ile birlikte evde eğitilmiş ve dört yaşından itibaren şarkı yazmaya başlamıştı.

2015'te henüz 14 yaşında olan Eilish, Finneas tarafından bestelenen "Ocean Eyes" (Okyanus Gözler) adlı şarkıyı dans eğitmeni dinleyebilsin diye müzik platformuna yüklemişti ve ertesi sabah uyandığında şarkıyı binlerce kişi dinlemişti.

Üzerinden çok fazla zaman geçmeden Eilish'e albüm anlaşması teklifi verilmişti.

Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan şarkıcı, bu süreçte yetişkin adamlarla çok sayıda toplantıya katılmak zorunda olduğunu anımsıyor.