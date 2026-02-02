Habertürk
        Billie Eilish'ten Grammy'de protesto: Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir

        Billie Eilish, Grammy Ödülleri'ndeki teşekkür konuşmasında ABD'nin göçmen politikalarına ve Filistin meselesine göndermede bulunarak, "Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir" sözlerini sarf etti ve büyük alkış aldı

        Giriş: 02.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:23
        Bu sözleriyle alkış fırtınası koptu
        Billie Eilish, 68. Grammy Ödülleri töreninde ödül konuşması için kürsüde geçirdiği zamanı ABD yönetiminin göçmen politikalarını kınamak için kullandı.

        Ünlü şarkıcı; Justin Bieber, Hailey Bieber ve Bad Bunny gibi isimlere katılarak yakasına taktığı 'ICE Dışarı' yazan rozetle Trump yönetiminin göçmenlere yönelik baskısına tepki gösterdi. Eilish, konuşmasında da öfkeli protestolara yol açan, sokaklarda ve gözaltındakiler arasında birçok ölümle sonuçlanan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) baskınlarına duyduğu öfkeyi dile getirdi.

        'Wildflower' adlı şarkısıyla 'Yılın Şarkısı' ödülüne layık görülen Eilish, sahneye ağabeyi ve müzik ortağı Finneas ile birlikte çıktı.

        Klasik bir teşekkür konuşmasının ötesinde bir konuşma yapan Eilish, ABD’nin göçmen politikalarına ve Filistin meselesine göndermede bulunan sözleriyle geceye damga vurdu.

        “Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir” diyen Eilish, bu sözleriyle salondan büyük alkış aldı. “Şu an ne söylemek gerektiğini bilmek zor ama bu odada umut hissediyorum. Mücadele etmeye, sesimizi yükseltmeye ve protesto etmeye devam etmeliyiz.”

        #billie eilish
        #grammy ödülleri
        #ıce polisi
        #Filistin
        #protesto
