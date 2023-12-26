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        Haberler Gündem BİLSEM başvuru kılavuzu 2024: MEB sınav takvimi ile BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

        BİLSEM başvuru kılavuzu yayımlandı! 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

        BİLSEM başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinin katılım gösterdiği Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında tamamlanacak. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimi ile 2024 BİLSEM sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:47
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        BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. 2024 yılı BİLSEM kılavuzunun paylaşılmasının ardından sınav tarihleri de netlik kazandı. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

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        BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        08-19 Ocak 2024 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

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        2023 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

        2023 yılı BİLSEM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav tarihleri belli oldu.

        Buna göre; 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

        Bireysel değerlendirme sınavı ise 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

        BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ

        25-29 Aralık 2023: İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

        02- 05 Ocak 2024: İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

        08-19 Ocak 2024: Gözlem formlarının doldurulması

        22-26 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

        31 Ocak 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

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        10 Şubat- 14 Nisan 2024: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

        18 Nisan 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        22-26 Nisan 2024: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

        29 Nisan- 03 Mayıs 2024: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

        06-10 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

        15 Mayıs 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

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        26 Mayıs- 26 Temmuz 2024: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

        31 Temmuz 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        05-09 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

        12-16 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        05-29 Ağustos 2024: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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