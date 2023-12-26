BİLSEM başvuru kılavuzu 2024: MEB sınav takvimi ile BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM başvuru kılavuzu 2024: MEB sınav takvimi ile BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. 2024 yılı BİLSEM kılavuzunun paylaşılmasının ardından sınav tarihleri de netlik kazandı. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

08-19 Ocak 2024 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

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2023 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2023 yılı BİLSEM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

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