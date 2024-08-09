BİLSEM kayıt işlemleri için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ;(MEB) tarafından yapılan açıklamada 2024 BİLSEM kayıt tarihleri de yer aldı. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2024 MEB BİLSEM kayıtları hakkında merak edilenler...