Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim sunduğu Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) yeni dönem hazırlıkları sürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yürütülen tanılama süreci sona erdi ve bireysel değerlendirme sonuçları 4 Temmuz’da açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, şimdi BİLSEM’e ne zaman ve nasıl kayıt yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. Gözler, kayıt işlemleri ve istenen belgelerde. İşte güncel bilgiler...