Anne babaların dikkatine: Bu Cuma günü BİM'e bebek ürünleri geliyor!
BİM 17 Ocak itibarıyla geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu Cuma BİM'e bebek ürünleri geliyor; mama sandalyesi, bebek nevresim eti, bebek battaniye, katlanabilir bebek küveti, mama önlüğü gibi onlarca ürün raflardaki yerini alacak. İşte, BİM 17 Ocak 2025 aktüeli...
BİM'e 17 Ocak Cuma gününden sonra anne babaların çokça işine yarayacak bebek ürünleri geliyor. Ek olarak, raflarda küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, elektronik ürünler gibi başka ürünler de olacak. İşte, BİM 17 Ocak aktüeli...
BİM 17 OCAK 2025 AKTÜELİ
Chef's Derin Tencere 379 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL
Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 219 TL
Glass in love Amber Borosilikat Sürahi 1400 cc 349 TL
Glass in love Amber Çay / Kahve Seti 449 TL
Glass in love Amber Ayaklı Meyve Kasesi 259 TL
LAV Saklama Kabı 175 cc 59 TL
LAV Saklama Kabı 700 cc 89 TL
Köşegen Raf 159 TL
Melamin Tepsi 99 TL
Pelüş Sıcak Su Torbası 169 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 19,50 TL
Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 25 TL
Mama Sandalyesi 479 TL
Aktivite Minderi 319 TL
Bebek Alt Açma Organizeri 109 TL
Bebek Nevresim Seti 199 TL
BabyCo Ana Kucağı 799 TL
Bebek Kırlent 59 TL
Fisher Price İp Geçirme Oyunu 79 TL
Fisher Price Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı 89 TL
Fisher Price İlk Kitaplarım 69 TL
Fisher Price Eğitici Köpekçik 999 TL
DIYTOY İlk 100 Sözcük 99 TL
Katlanabilir Su Kovası 169 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL
Bebek Küvet Filesi 49,50 TL
Katlanabilir Maşrapa 59 TL
Oioi Silikon Mama Önlüğü 219 TL
Oioi Mama Kaşığı 2'li 89 TL
Oioi Basics Kase 229 TL
Oioi Silikon Diş Kaşıyıcı 69 TL
Oioi Porsiyon Mama Tabağı 399 TL
Oioi Nam Nam Mama Kaşığı 99 TL
Wee Mama Kaşığı Seti 3'lü 59 TL
Çocuk Alıştırma Klozeti 399 TL
Melamin Mama Tabağı 109 TL
Desenli Çocuk Çerezlik 49 TL
Mama / Süt Kabı 4'lü 45 TL
Süt Şişesi 1000 cc 39,50 TL
Bebek Elbise Askısı 6'lı 49 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.575 TL
TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL
Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.490 TL
Arzum Çubuk Blender 890 TL
Philps OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 599 TL
Philips Süpürge 5.795 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL
Philips Doğrayıcı 1.499 TL
Philips Su Isıtıcı 499 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL