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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'e beyaz eşya ve bıçak takımları geliyor!

        BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'e beyaz eşya ve bıçak takımları geliyor!

        BİM 21-22 Ocak aktüeli yayınlandı. Bu hafta BİM'E bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı ve kurutma gibi birçok beyaz eşya çeşit çeşit bıçak setleri geliyor. İşte, BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:26
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        1

        BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!. Bu hafta BİM'e birbirinden farklı beyaz eşya modelleri ve mutfak gereçleri geliyor. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi gibi ihtiyaç duyulan büyük ev aletlerinin yanı sıra, şık ve kullanışlı bıçak setleri de uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, BİM 21-22 Ocak 2025 aktüeli...

        2

        BİM 21 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 93 TL

        Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 50 TL

        Saban Köftelik Bulgur 2,5 Kg 50 TL

        Saban Nohut 2,5 Kg 118 TL

        Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 134,50 TL

        Kent Boringer Karbonat 1 Kg 47,50 TL

        Kilikya Beyaz Sirke 5 Litre 79,50 TL

        Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 Kg 158 TL

        Sunar Mısır Yağı 5 Litre 279 TL

        Birma Margarin Paket 4x250 gr 59,50 TL

        Sinangil İrmik 500 gr 21,50 TL

        Dardanel Kalite Tonla Mısırlı Ton Balığı 39,50 TL

        Yayla Hazır Yemek – Makarna Çeşitleri 250 gr 27,50 TL

        Yayla Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 150 gr 22,50 TL

        Pastavilla Makarna Çeşitleri 24,75 TL

        Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 44,50 TL

        Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 22,5 TL

        3

        BİM 21 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL

        Alpia Çilek Aromalı Yoğurtlu Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL

        Alpia Sütlü Fındıklı Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL

        Toblerone Sütlü Çikolata 100 gr 55 TL

        Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 gr 39 TL

        Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 gr 21,50 TL

        Biscolata Veni Çikolata Kremalı Gofret 110 gr 25 TL

        Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 119 TL

        New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 gr 55 TL

        Falım Sakız 100'lü 84 TL

        Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 34 TL

        Ozmo Mini Yumurta 154 gr 95 TL

        Wafer Master Çikolata Kremalı Rulo Gofret 400 gr 99 TL

        4

        BİM 21 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        Golden Rose Lip Gloss 105 TL

        Golden Rose Oje 35 TL

        Golden Rose Maskara 99 TL

        Pop Girls Çocuk Makyaj Seti 279 TL

        Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti 5'li 135 TL

        Naturalove Gözaltı Serumu 99 TL

        Naturalove Jel Göz Altı Maskesi 5'li 89 TL

        Naturalove Kağıt Yüz Maskesi 39 TL

        Angie Parfüm 100 ml 109 TL

        Privacy Deodorant 200 ml 75 TL

        Mara Glitterlı Jel Yüz Bakım Maskesi 50 ml 75 TL

        Pop Girls Kalem Şekilli Lipgloss 3'lü 139 TL

        Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL

        Belinno Delux Tuvalet Kağıdı 24'lü 135 TL

        Komili Islak Havlu 3x60'lı 39,50 TL

        Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 229 TL

        Vaseline Dudak Nemlendirici 20 gr 75 TL

        5

        BİM 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        Nofrost buzdolabı 20.990 TL

        KEY 330 SITE 11.990 TL

        8 kilo çamaşır makinesi 9.790 TL

        4 programlı bulaşık makinesi 11.390 TL

        8 kilo kurutma makinesi 11.390 TL

        6

        BİM 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        Bloklu bıçak seti 1.990 TL

        Çantalı 5'li bıçak seti 1.390 TL

        Mıktanıslı mutfak bıçak seti 1.290 TL

        2'li şef bıçak seti 699 TL

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