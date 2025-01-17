BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'e beyaz eşya ve bıçak takımları geliyor!
BİM 21-22 Ocak aktüeli yayınlandı. Bu hafta BİM'E bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı ve kurutma gibi birçok beyaz eşya çeşit çeşit bıçak setleri geliyor. İşte, BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel kataloğu...
BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!. Bu hafta BİM'e birbirinden farklı beyaz eşya modelleri ve mutfak gereçleri geliyor. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi gibi ihtiyaç duyulan büyük ev aletlerinin yanı sıra, şık ve kullanışlı bıçak setleri de uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, BİM 21-22 Ocak 2025 aktüeli...
BİM 21 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 93 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 50 TL
Saban Köftelik Bulgur 2,5 Kg 50 TL
Saban Nohut 2,5 Kg 118 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 134,50 TL
Kent Boringer Karbonat 1 Kg 47,50 TL
Kilikya Beyaz Sirke 5 Litre 79,50 TL
Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 Kg 158 TL
Sunar Mısır Yağı 5 Litre 279 TL
Birma Margarin Paket 4x250 gr 59,50 TL
Sinangil İrmik 500 gr 21,50 TL
Dardanel Kalite Tonla Mısırlı Ton Balığı 39,50 TL
Yayla Hazır Yemek – Makarna Çeşitleri 250 gr 27,50 TL
Yayla Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 150 gr 22,50 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri 24,75 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 44,50 TL
Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 22,5 TL
BİM 21 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL
Alpia Çilek Aromalı Yoğurtlu Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL
Alpia Sütlü Fındıklı Almanya Çikolatası 100 gr 29,50 TL
Toblerone Sütlü Çikolata 100 gr 55 TL
Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 gr 39 TL
Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 gr 21,50 TL
Biscolata Veni Çikolata Kremalı Gofret 110 gr 25 TL
Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 119 TL
New Yorkers Vanilya Dolgulu Kurabiye 160 gr 55 TL
Falım Sakız 100'lü 84 TL
Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 34 TL
Ozmo Mini Yumurta 154 gr 95 TL
Wafer Master Çikolata Kremalı Rulo Gofret 400 gr 99 TL
BİM 21 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Golden Rose Lip Gloss 105 TL
Golden Rose Oje 35 TL
Golden Rose Maskara 99 TL
Pop Girls Çocuk Makyaj Seti 279 TL
Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti 5'li 135 TL
Naturalove Gözaltı Serumu 99 TL
Naturalove Jel Göz Altı Maskesi 5'li 89 TL
Naturalove Kağıt Yüz Maskesi 39 TL
Angie Parfüm 100 ml 109 TL
Privacy Deodorant 200 ml 75 TL
Mara Glitterlı Jel Yüz Bakım Maskesi 50 ml 75 TL
Pop Girls Kalem Şekilli Lipgloss 3'lü 139 TL
Blume Kağıt Havlu 16'lı 129 TL
Belinno Delux Tuvalet Kağıdı 24'lü 135 TL
Komili Islak Havlu 3x60'lı 39,50 TL
Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 229 TL
Vaseline Dudak Nemlendirici 20 gr 75 TL
BİM 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Nofrost buzdolabı 20.990 TL
KEY 330 SITE 11.990 TL
8 kilo çamaşır makinesi 9.790 TL
4 programlı bulaşık makinesi 11.390 TL
8 kilo kurutma makinesi 11.390 TL
BİM 22 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Bloklu bıçak seti 1.990 TL
Çantalı 5'li bıçak seti 1.390 TL
Mıktanıslı mutfak bıçak seti 1.290 TL
2'li şef bıçak seti 699 TL