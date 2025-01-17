BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'e beyaz eşya ve bıçak takımları geliyor!

BİM 21-22 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!. Bu hafta BİM'e birbirinden farklı beyaz eşya modelleri ve mutfak gereçleri geliyor. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi gibi ihtiyaç duyulan büyük ev aletlerinin yanı sıra, şık ve kullanışlı bıçak setleri de uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, BİM 21-22 Ocak 2025 aktüeli...