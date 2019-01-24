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BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de yarın teknolojiden tekstile, mutfak gereçlerinden oto aksesuarlarına kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte BİM aktüel ürünler listesi ve tüm detaylar...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 25 OCAK
Vestel Venus V4 Cep Telefonu 849 TL
Simfer Turbo Fırın 249 TL
Kütahya Porselen İnci 48 Parça Porselen Yemek Takımı 299 TL
chef’s Granit Efektli 5 Parça Tencere Seti 129 TL
Kütahya Porselen İnci 12 Parça Porselen Kahve Seti 29,90 TL
Yaldızlı Porselen Kayık Tabak 17,90 TL
Kiwi Narenciye Sıkacağı 35 TL
Lav 3’lü Kısa Meşrubat bardağı 5,50 TL
Cam Hazneli Plastik Termos 27,50 TL
Saç Örgülü Oyuncak Bebek 54,90 TL
Marakas Çıngırak 4,50 TL
Pilsan Top Atma Oyunu 18,90 TL
Lisanslı Çocuk Kadife Alt 17,90 TL
Su geçirmez Termal Mest 19,90 TL
Peluşlu Çocuk Kulaklık 9,95 TL
Erkek Trend Bere 6,95 TL
Erkek-Kadın Suni Deri Eldiven 16,90 TL
Kadın Termal Tayt 24,90 TL
Autoware Araç İçi DVR Kamera 75 TL
Jabra Tekli Bluetooth Kulaklık 79 TL
Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL
Autoware Kompresör 75 TL
Homtech Led Işıldak 39,90 TL
Oto Koltuk Kılıfı 75 TL
Oto Kauçuk Paspas Seti 45 TL
Oto Koltuk Arkası Elbise Ceket Askısı 29,90 TL
Autoware Şişe Tipi Kriko 75 TL
Oto Koltuk Arkası Telefon Tablet Tutucu 28,90 TL
Oto Koltuk Arkası Organizer 14,90 TL
Araç Şarj Cihazı 12,50 TL
Çok Amaçlı Telefon Tutucu 9,95 TL
Oto Cam Sileceği 9,95 TL
Buz Kazıyıcı 6,95 TL
Fakir Radyatör Antifrizi 24,90 TL
Kaydırmaz Telefon Tutucu 7,95 TL
Oto Koltuk Arası Organizer 7,95 TL
BİM'de indirimli tüm ürünlerin detaylarını incelemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
25 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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