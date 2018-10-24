BİM aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden özel ürünler uygun fiyatlarla raflarda olacak. BİM'de bu hafta tezgah testere, benzinli zincir testere gibi ürünlerin yanında valiz çeşitleri dikkat çekerken, pek çok mutfak aletleri uygun fiyatlarla raflarda olacak. 26 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 26 EKİM
Lav 2’li Vira Salata Kasesi 7,50 TL
Lav Karen 7 Parça Cam Seti 14,90 TL
Lav 3’lü Desenli Ayaklı Meşrubat Bardağı 8,95 TL
Patlamış Mısır Kovası 2,50 TL
Yağsız Mısır Patlatma Tavası 4,50 TL
Paşabahçe 22cm Oval Servis Tabağı 4,95 TL
Paşabahçe 2’li Tuzluk Biberlik 5,50 TL
Dik ve yatay seçenekleri bulunan Gondol Dolap İçi Organizer 2,75 TL
Kestane Çizici 2,95 TL
Sunplast Nar Ayıklayıcı 4,95 TL
Karnıyarık Tencere 39,90 TL
Derin Tencere 39,90 TL
Tava 25,90 TL
Wok Tava 24,90 TL
Krep Tava 19,90 TL
Studi 4’lü Oyun Hamuru 3,95 TL
Pilsan 100 adet Oyun Havuzu Topları 19,90 TL
Lolla’s En İyi Arkadaşım 24,90 TL
Çek Bırak Metal Römorklu Traktör 17,90 TL
BİM aktül ürünler kataloğundaki tüm ürünleri görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın
26 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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