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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 27 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi: Bu hafta BİM’de neler var?

        BİM 27 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı. 27 Haziran Cuma gününden itibaren BİM aktüel kataloğunda televizyon, buzdolabı, blender set, tıraş makinesi, aspirator, cep telefonu yer alacak. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamını inceliyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM indirimli ürünler listesinin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 08:43 Güncelleme: 27.06.2025 - 08:43
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        1

        BİM 27 Haziran Cuma indirimli ürünlerini duyurdu. Bugünden itibaren klima, cep telefonu, halı ve koltuk temizleme makinesi, bambu sunum tabağı seti ve daha birçok ürün yer alıyor. Öte yandan valizlerde indirimler arasında bulunuyor. İşte BİM 27 Haziran 2025 Cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri

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        27 HAZİRAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL

        Silikon Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL

        Kapaklı Servis Tabağı 269 TL

        Servis Tabağı 79 TL

        Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) 99 TL

        Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (635 cc) 89 TL

        Cam Çay Kaşığı 6’lı 34 TL

        Boncuk Şekilli Bardak 99 TL

        Ayaklı Kurabiyelik (0,8 L) 59 TL

        Ayaklı Kurabiyelik (1,35 L) 85 TL

        Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

        6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

        2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

        3

        6’lı Çay Tabağı 139 TL

        3’lü Cam Kase 89 TL

        Standlı 3’lü Kesme Tahtası Seti 249 TL

        Un Eleği 49 TL

        Pasta Servis Seti 99 TL

        Yağlık 24 TL

        4

        Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 35 TL

        Krema Pompası 55 TL

        Silikon Çikolata Kalıbı Çeşitleri 35 TL

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