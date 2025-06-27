BİM 27 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 27 Haziran Cuma indirimli ürünlerini duyurdu. Bugünden itibaren klima, cep telefonu, halı ve koltuk temizleme makinesi, bambu sunum tabağı seti ve daha birçok ürün yer alıyor. Öte yandan valizlerde indirimler arasında bulunuyor. İşte BİM 27 Haziran 2025 Cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri