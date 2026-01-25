BİM'de salı günü fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 26 Ocak Salı ürünler kataloğu...