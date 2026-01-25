Habertürk
        BİM 27 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM'de salı fırsatları! 27 Ocak Salı BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM ocak ayının son fırsatlarını internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 27 Ocak Salı günü fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu salı ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 27 Ocak Salı güncel aktüel kataloğu...

        Giriş: 25.01.2026 - 22:04 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:04
        BİM'de salı günü fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 26 Ocak Salı ürünler kataloğu...

