BİM 28 Nisan-1 Mayıs aktüel kataloğu: Bu hafta Salı ve Cuma BİM marketlere elektrikli bisiklet ve televizyon geliyor!
BİM marketin 28 Nisan-1 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Salı ve Cuma günleri tüm BİM marketlerinde elektronik eşyalardan teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden yatak odası eşyalarına, bahçe ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, temizlik malzemelerinden temel gıda yiyeceklerine kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte 28 Nisan-1 Mayıs 2026 Salı ve Cuma aktüel broşürü ve indirimli ürünlerin detayları...
BİM 28 Nisan Salı ve 1 Mayıs Cuma aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta BİM marketlerde elektrikli bisiklet, televizyon, cep telefonu, cam ankastre set, mikrodalga fırın, tost makinesi, şarjlı su pompası, mutfak tartısı, halı koltuk temizleme makinesi, şarjlı süpürge, espresso makinesi, doğrayıcı, filtre kahve makinesi, mini blender, ekmek kızatma makinesi, 18 parça desenli porselen yemek takımı, derin tencere, çift kişilik nevresim seti, rattan koltuk, hot wheels araba serisi gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerin satışına sunulacak. İşte 28 Nisan-1 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve tüm ürünlerin listesi haberimizde...
Torku Dana Kangal Sucuk (500 gr): 315 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi (700 gr): 229 TL
Jacobs Monarch Çözünebilir Kahve (100 gr): 199 TL
Teksüt Taze Kaşar Peyniri (1000 gr): 349 TL
Aknaz Labne (3x180 gr): 119 TL
Didi Şeftali Aromalı Buzlu Çay 6x330 ml 89 TL
Jacobs Çekirdek Kahve Espresso 500 gr 450 TL
Jacobs Çekirdek Kahve Crema 450 TL
Jacobs Filtre Kahve Monarch Intense 250 gr 225 TL
Moliendo Kolajenli ve Lifli Çözünebilir Kahve 200 gr 235 TL
Jucy %100 Meyve Suyu 6x200 ml 52 TL
Ahmad Tea Demlik Poşet Çay 40x2 gr 89 TL
Pepsi Aromalı Kola Çeşitleri 330 ml 29 TL
Herby Armut Şeftali Meyveli Buzlu Çay 1 Litre 49,50 TL
Eti Crax Turşu Ketçap Aromalı Çubuk Kraker 50 gr 19,50 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu (5 L): 199 TL
Bingo Premium Toz Deterjan (8 kg): 345 TL
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li): 229 TL
Omo Cold Power Sıvı Çamaşır Deterjanı (2500 ml): 269 TL
Hobby Sıvı Sabun (3000 ml): 99 TL
Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 69 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL
Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL
OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL
Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL
Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL
Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL
Kumtel El Blenderı 590 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi: 16.990 TL
Philips Şarjlı Süpürge: 11.990 TL
Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima: 24.500 TL
English Home 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.690 TL
Emsan Çelik Karnıyarık Tenceresi: 899 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı: 499 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı: 649 TL
Emsan Derin Tencere 899 TL
Kalp Şeklli Döküm Tencere 20 cm 1.490 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 139 TL
Benante Çerezlik Seti 299 TL
Benante Desenli Ayaklı Servis Seti 2'li 219 TL
Silikon Mutfak Seti 3'lü 129 TL
Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL
Benante Örme Organizer Sepet 349 TL
Mango İki Katlı Sunumluk 329 TL
Desenli Tepsi 99 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 849 TL
Kappa Mantar Tabanlı Kadın Çapraz Terlik 249 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 319 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 239 TL
Yastık Alezi 2'li 159 TL
Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL
Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 379 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL
Dagi Yüz Havlusu 165 TL
Dagi El Havlusu 105 TL
Ares Rattan Koltuk 795 TL
Hobi Rattan Koltuk 329 TL
Zeugma Rattan Masa 1.290 TL
Queen Rattan Koltuk 299 TL
Basamaklı Plastik Tabure 249 TL
Plastik Örgü Tabure 135 TL
Dekoratif Çerçeve 379 TL
Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL
HotWheels Temalı Arabalar Özel Seri 249 TL