Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BİM 28 Nisan-1 Mayıs aktüel kataloğu: Bu Salı ve Cuma BİM marketlere elektrikli bisiklet ve televizyon geliyor! Bu haftanın BİM aktüel indirimli ürünleri neler?

        BİM 28 Nisan-1 Mayıs aktüel kataloğu: Bu hafta Salı ve Cuma BİM marketlere elektrikli bisiklet ve televizyon geliyor!

        BİM marketin 28 Nisan-1 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Salı ve Cuma günleri tüm BİM marketlerinde elektronik eşyalardan teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerinden yatak odası eşyalarına, bahçe ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, temizlik malzemelerinden temel gıda yiyeceklerine kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte 28 Nisan-1 Mayıs 2026 Salı ve Cuma aktüel broşürü ve indirimli ürünlerin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM 28 Nisan Salı ve 1 Mayıs Cuma aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta BİM marketlerde elektrikli bisiklet, televizyon, cep telefonu, cam ankastre set, mikrodalga fırın, tost makinesi, şarjlı su pompası, mutfak tartısı, halı koltuk temizleme makinesi, şarjlı süpürge, espresso makinesi, doğrayıcı, filtre kahve makinesi, mini blender, ekmek kızatma makinesi, 18 parça desenli porselen yemek takımı, derin tencere, çift kişilik nevresim seti, rattan koltuk, hot wheels araba serisi gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerin satışına sunulacak. İşte 28 Nisan-1 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve tüm ürünlerin listesi haberimizde...

        2

        Torku Dana Kangal Sucuk (500 gr): 315 TL

        Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi (700 gr): 229 TL

        Jacobs Monarch Çözünebilir Kahve (100 gr): 199 TL

        Teksüt Taze Kaşar Peyniri (1000 gr): 349 TL

        Aknaz Labne (3x180 gr): 119 TL

        3

        Didi Şeftali Aromalı Buzlu Çay 6x330 ml 89 TL

        Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 700 gr 229 TL

        Jacobs Çözünebilir Kahve Monarch 100 gr 199 TL

        Jacobs Çekirdek Kahve Espresso 500 gr 450 TL

        Jacobs Çekirdek Kahve Crema 450 TL

        Jacobs Filtre Kahve Monarch Intense 250 gr 225 TL

        Moliendo Kolajenli ve Lifli Çözünebilir Kahve 200 gr 235 TL

        Jucy %100 Meyve Suyu 6x200 ml 52 TL

        Ahmad Tea Demlik Poşet Çay 40x2 gr 89 TL

        Pepsi Aromalı Kola Çeşitleri 330 ml 29 TL

        Herby Armut Şeftali Meyveli Buzlu Çay 1 Litre 49,50 TL

        Eti Crax Turşu Ketçap Aromalı Çubuk Kraker 50 gr 19,50 TL

        4

        Domestos Ultra Çamaşır Suyu (5 L): 199 TL

        Bingo Premium Toz Deterjan (8 kg): 345 TL

        Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li): 229 TL

        Omo Cold Power Sıvı Çamaşır Deterjanı (2500 ml): 269 TL

        Hobby Sıvı Sabun (3000 ml): 99 TL

        Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 69 TL

        5

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL

        Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL

        OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL

        Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL

        Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL

        Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL

        Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL

        Kumtel El Blenderı 590 TL

        Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

        6

        Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi: 16.990 TL

        Philips Şarjlı Süpürge: 11.990 TL

        Kumtel Beyaz/Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550 TL - 10.950 TL

        RKS Katlanabilir E-Bike: 25.000 TL

        Onvo 50 inç Ultra HD QLED Google TV: 15.900 TL

        Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima: 24.500 TL

        7

        English Home 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.690 TL

        Emsan Çelik Karnıyarık Tenceresi: 899 TL

        Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı: 499 TL

        Dagi Kadın Pijama Takımı: 649 TL

        8

        Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

        Emsan Derin Tencere 899 TL

        Kalp Şeklli Döküm Tencere 20 cm 1.490 TL

        Benante Büyük Salata Tabağı 139 TL

        Benante Çerezlik Seti 299 TL

        Benante Desenli Ayaklı Servis Seti 2'li 219 TL

        Silikon Mutfak Seti 3'lü 129 TL

        Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

        Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

        Benante Örme Organizer Sepet 349 TL

        Mango İki Katlı Sunumluk 329 TL

        Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

        Desenli Tepsi 99 TL

        9

        Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 849 TL

        Kappa Mantar Tabanlı Kadın Çapraz Terlik 249 TL

        Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 319 TL

        Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 239 TL

        Yastık Alezi 2'li 159 TL

        Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL

        Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 379 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL

        Dagi Yüz Havlusu 165 TL

        Dagi El Havlusu 105 TL

        10

        Ares Rattan Koltuk 795 TL

        Hobi Rattan Koltuk 329 TL

        Zeugma Rattan Masa 1.290 TL

        Queen Rattan Koltuk 299 TL

        Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

        Plastik Örgü Tabure 135 TL

        Dekoratif Çerçeve 379 TL

        Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL

        11

        HotWheels Temalı Arabalar Özel Seri 249 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
