BİM 29 Ekim Salı indirimli ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirime giren markette 29 Ekim Salı günü yoğurt, süt, ayran, sucuk, peynir, pizza, salam indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı
29 Ekim 2024 BİM indirimleri belli oldu. Salı ve Cuma günleri mağaza raflarında satışa çıkacak katalogda yer alan ürünlerin tam liste merak ediliyor. İşte BİM 29 Ekim Salı indirimli ürünler
29 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 115 TL
İçim Labne 3x180 g 89,50 TL
Ayca Tuzlu Tereyağı 900 g 259 TL
Torku Sucuk Dana Kangal 500 g 179 TL
Muratbey Tam Yağlı Sürmeli Beyaz Peynir 700 g 139 TL