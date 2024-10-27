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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 29 Ekim Salı indirimli ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

        BİM 29 Ekim Salı indirimli ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirime giren markette 29 Ekim Salı günü yoğurt, süt, ayran, sucuk, peynir, pizza, salam indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:16
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        29 Ekim 2024 BİM indirimleri belli oldu. Salı ve Cuma günleri mağaza raflarında satışa çıkacak katalogda yer alan ürünlerin tam liste merak ediliyor. İşte BİM 29 Ekim Salı indirimli ürünler

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        29 EKİM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL

        Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

        İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL

        Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 115 TL

        İçim Labne 3x180 g 89,50 TL

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        Ayca Tuzlu Tereyağı 900 g 259 TL

        Torku Sucuk Dana Kangal 500 g 179 TL

        Muratbey Tam Yağlı Sürmeli Beyaz Peynir 700 g 139 TL

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