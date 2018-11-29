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BİM 30 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğunda yine pek çok önemli ürün indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta notebook bilgisayardan oyuncu kulaklığına, giyim ürünlerinden bota, çocuk monttan mutfak gereçlerine pek çok ürün yer alılyor. 30 Kasım Cuma 2018 BİM aktüel ürünler listesi haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 30 KASIM
Hometech Alfa 600C Notebook 999 TL
HP Deskjet 2620 All-In-One Yazıcı 169 TL
Trust Oyuncu Klavyesi 65 TL
Wireless Charger 45TL
Taşınabilir Şarj Aleti 16.000 Mah Trust Primo 79 TL
12 parça Kütahya Porselen Rölyefli Yemek Takımı 49,90 TL
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 16,90 TL
304 kalite paslanmaz çelik Cam Kapaklı Sahan 32,90 TL
chef’s Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL
chef’s Granit Efektli Tava 27,90 TL
chef’s 2’li Tava Seti 39,90 TL
Krep Tavası 21,90 TL
Sürahi 9,95 TL
3’lü Baharat Seti 19,90 TL
Bulaşıklık 6,50 TL
Pedallı Çöp Kovası 14,90 TL
Plastik Mutfak Gereçleri her biri 2,95 TL
BİM'de yer alan diğer inidirimli ürünler için aşağıdaki BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyiniz.
30 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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