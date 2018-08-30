BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok ürünün yarın uygun fiyatla satışa sunulacağı görülüyor. BİM'de Keysmart 40' Full HD dahili uydu alıcılı LED TV 1099 liralık fiyatıyla öne çıkan ürün olurken, 75 liraya modern TV ünitesi, 109 liraya Fakir Lucky dik durabilen süpürge, 89 liraya Tefal Kettle ve pek çok ev tekstili ile mutfak gereçleri indirimli fiyatla satılacak. İşte BİM'de satılacak indirimli ürünler...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 31 AĞUSTOS
Keysmart 40’ Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Led Televizyon 1099 TL
Modern TV ünitesi 75 TL
Ahşap ayaklı kalpli puf 75 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 59,90 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 109 TL
Fakir buharlı ütü 99,90 TL
Fakir saç kurutma makinesi 49,90 TL
6’lı Kahve Yanı Su Bardağı 14,90 TL
12 Parça Çay Seti 19,90 TL
Su Seti 5 Parça 9,95 TL
LAV marka 3’lü Fresco Saklama Kabı 17,90 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Manken Bebek 19,90 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Çantalı Mutfak Seti 15,90 TL
BİM'de yer alan diğer indirimli ürünler için aşağıdaki haberi inceleyebilirsiniz.
31 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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