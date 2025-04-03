BİM 4-8 Nisan aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 4-8 Nisan'da; evcil hayvan ürünleri, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4-8 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...