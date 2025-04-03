BİM'e evcil hayvan ürünleri ve dikey süpürge geliyor! İşte BİM 4-8 Nisan aktüel kataloğu
BİM 4-8 Nisan aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte BİM 4-8 Nisan aktüel kataloğu ile nisan ayı indirimli ürünler...
Giriş: 03.04.2025 - 23:29 Güncelleme: 03.04.2025 - 23:29
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BİM 4-8 Nisan aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de 4-8 Nisan'da; evcil hayvan ürünleri, elektrikli bisiklet, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4-8 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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