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BİM 4 Aralık Aktüel ürünler kataloğu
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BİM 4 Aralık Aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımlandı! BİM'de ev hanımlarını sevindirecek indirimler var

BİM 4 Aralık 2018 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta neler olacağını merak edenler için Salı günü satışa sunulacak ürünler belli oldu. Ev hanımlarını çok sevindirecek ürünler yer alıyor. İşte BİM 4 Aralık Aktüel ürünler kataloğu

01.12.2018 - 11:39 | Güncelleme:

 Her hafta yayınlanan Aktüel ürünler indirim takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. BİM marketlerin 4 Aralık günü satışa sunacağı ürünlerde belli oldu. Kataloğu incelediğimizde temizlik ürünleri ön planda. Ev hanımları bir çok farklı üründe indirim imkanı bulabilecek. Gelin o ürünlere beraber göz atalım...

BİM 4 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Mr Green Deterjan Hazneli Mop 49,95 TL.
  • Bingo Matik 8 kg Toz Deterjan 37,90 TL.
  • Bind activit Bulaşık Makinesi 34,90 TL.
  • Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyici 4,95 TL.
  • Bind Bulaşık Makinesi Kokusu 5,95 tL.
  • Fairy Bulaşık Süngeri 7,95 TL.
  • Peros 5 kg Bulaşık Deterjanı 16,95 TL.
  • Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 12,95 tL.
  • Hyper Active Mutfak-Banyo Temizleyici 15,95 tL.
  • Ace Çamaşır suyu+Power Jel 6,95 TL.
  • ABC 2.5 lt Yüzey Temizleyici 8,95 TL.
  • Miss 1 lt Sıvı Arap Sabunu 5,95 TL.
  • Peros 5kg Çamaşır Suyu 7,95 TL.
  • Seven Royal 500ml Sıvı Sabun 8,95 TL.
  • Antifirzli 5lt Cam Suyu 12,95 TL.
  • Solo 10 adet Cep Mendili 3,95 TL.

 

Ürün iadesi mümkün mü, aldığım ürünü nasıl iade edebilirim?

BİM'de yer alan açıklamaya göre: "Bizim için en değerli nokta siz müşterilerimizin memnuniyeti. Bu memnuniyeti sürekli tutmak için olan gücümüzle çalışmaktayız. Uyguladığımız koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Aldığınız bir ürünü hiçbir neden belirtmeden fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte iade edebilirsiniz. “Kalitemiz güvencemiz altındadır” logomuz kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur." denildi.

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