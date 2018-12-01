Her hafta yayınlanan Aktüel ürünler indirim takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. BİM marketlerin 4 Aralık günü satışa sunacağı ürünlerde belli oldu. Kataloğu incelediğimizde temizlik ürünleri ön planda. Ev hanımları bir çok farklı üründe indirim imkanı bulabilecek. Gelin o ürünlere beraber göz atalım...

BİM 4 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mr Green Deterjan Hazneli Mop 49,95 TL.

Deterjan Hazneli Mop 49,95 TL. Bingo Matik 8 kg Toz Deterjan 37,90 TL.

Bind activit Bulaşık Makinesi 34,90 TL.

activit Bulaşık Makinesi 34,90 TL. Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyici 4,95 TL.

Bind Bulaşık Makinesi Kokusu 5,95 tL.

Bulaşık Makinesi Kokusu 5,95 tL. Fairy Bulaşık Süngeri 7,95 TL.

Peros 5 kg Bulaşık Deterjanı 16,95 TL.

5 kg Bulaşık Deterjanı 16,95 TL. Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 12,95 tL.

Hyper Active Mutfak-Banyo Temizleyici 15,95 tL.

Active Mutfak-Banyo Temizleyici 15,95 tL. Ace Çamaşır suyu+Power Jel 6,95 TL.

ABC 2.5 lt Yüzey Temizleyici 8,95 TL.

Miss 1 lt Sıvı Arap Sabunu 5,95 TL.

Peros 5kg Çamaşır Suyu 7,95 TL.

5kg Çamaşır Suyu 7,95 TL. Seven Royal 500ml Sıvı Sabun 8,95 TL.

Antifirzli 5lt Cam Suyu 12,95 TL.

5lt Cam Suyu 12,95 TL. Solo 10 adet Cep Mendili 3,95 TL.

Ürün iadesi mümkün mü, aldığım ürünü nasıl iade edebilirim?

BİM'de yer alan açıklamaya göre: "Bizim için en değerli nokta siz müşterilerimizin memnuniyeti. Bu memnuniyeti sürekli tutmak için olan gücümüzle çalışmaktayız. Uyguladığımız koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Aldığınız bir ürünü hiçbir neden belirtmeden fişiniz ve kredi kartı slipiniz ile birlikte iade edebilirsiniz. “Kalitemiz güvencemiz altındadır” logomuz kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur." denildi.

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