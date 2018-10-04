BİM aktüel ürünler kataloğu, 5 Ekim'de yani yarın raflarda olacak indirimli ürünleri tüketiciye sunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda porselen yemek takımları, bardak ve fincan takımları, nevresim takımlarının yanında elektrikli kahve cezvesi ve filtre kahve makinesi de uygun fiyatlarla raflarda olacak. BİM 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 5 EKİM
Kütahya Porselen İnci yemek takımı 12 kişilik 225 TL
Kütahya Porselen İnci kahve fincanı takımı 6 kişilik 27,90 TL
Hisar çatal kaşık bıçak takımı 24 parça 109 TL
Hisar Gold çaydanlık 79,90 TL
Hisar tencere seti 6 parça 129,00 TL
Aynalı tepsi 49 TL
Altın yaldızlı meşrubat bardağı 29,90 TL
Yaldızlı canım şerbet şişesi 49,90 TL
Lokumluk 24,90 TL
Soley çift kişilik yatak örtüsü 99,90 TL
Soley çift kişilik nevresim takımı 79,90 TL
Banyo seti 2’li 34,90 TL
Filtre kahve makinesi 89,90 TL
Fakir elektrikli cezve 59,90 TL
Filtre kahve 4,95 TL
Baymak banyo tipi şofben 119 TL
Paşabahçe puantiye su seti 7 parça 19,90 TL
Üçlü plastik kapaklı cam saklama kabı 21,90 TL
Borcam kulplu yuvarlak tepsi 19,90 TL
Olta seti 39,90 TL
Balıkçı çantası 27,90 TL
Peluşlu çizme erkek 29,90 TL
Işıklı çocuk çizme 27,90 TL
Balıkçı yağmurluk 14,90 TL
Lav üçlü desenli uzun meşrubat bardağı 7,25 TL
Lav üçlü desenli kısa meşrubat bardağı 5,95 TL
Çift kişilik battaniye 19,90 TL
Tek kişilik battaniye 14,90 TL
Standlı kupa seti 4lü 34,90 TL
Oyuncak bebek ses fonksiyonlu 49,90 TL
Eğitici oyunlar 8,95 TL
Dikiş seti 2’li 2,95 TL
5 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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